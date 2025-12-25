जब हजारों मील दूर बेटे के ऑफिस पहुंचे मां-बाप, बेटे के वीडियो में दिखीं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी

कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े लम्हे किसी पुरस्कार या बड़े ओहदे से नहीं, बल्कि अपने अपनों की आंखों में चमक देखकर मिलते हैं. इसलिए लोग अपनों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते. ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला पल हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब स्कॉटलैंड में काम कर रहे भारतीय युवक मयूर ने अपने माता-पिता के ऑफिस विज़िट का वीडियो शेयर किया.

जब मां-बाप पहुंचे बेटे के ऑफिस

वीडियो में दिखता है कि मयूर अपने माता-पिता को अपनी काम वाली जगह का दौरा करवा रहा है. वहां वे उसके सहकर्मियों से मिलते हैं और वहां के माहौल को करीब से देखते हैं. मां-बाप बेहद ही करीब से उस दुनिया को महसूस करते हैं जहां उनका बेटा रोज़ मेहनत करता है. मयूर की मां की आंखों में गर्व और सुकून साफ झलकता है. उन्होंने भावुक होकर कहा, “कंपनी के लोग कितने अच्छे हैं. अब हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं. ये लोग तुम्हारा ख्याल परिवार की तरह रखते हैं.”

मां-बाप की आंखों में गर्व और सुकून

पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी टीम मिली है, ये तुम्हारी किस्मत है. वीडियो के अंत में वे अंगूठा दिखाकर कहते हैं – “Go ahead.” मयूर ने इस वीडियो को कैप्शन दिया कि अपने माता-पिता को मेरे वर्कप्लेस पर चलते हुए देखना और उनके चेहरे पर शांति और गर्व देखना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. उनकी खुशी इस बात से है कि मैं सम्मानित हूं, मूल्यवान हूं और अच्छे लोगों के बीच हूं.”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो, जिसका शीर्षक है “2025 in Scotland. This is how proud parents look”, अब तक 25,000 से ज़्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स बटोर चुका है. लोग इस पल को देखकर भावुक हो गए. एक यूज़र ने लिखा, “भाई, ये रील देखकर मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूं.” वहीं दूसरे ने कहा, “अगर आपके माता-पिता आप पर गर्व करते हैं, तो समझो आपने ज़िंदगी का 99.99% जीत लिया.”

किसी ने बस इतना लिखा, “Bro, you won in life.” सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि माता-पिता की खुशी और गर्व से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं. यह सिर्फ एक ऑफिस विज़िट नहीं था, बल्कि एक बेटे की मेहनत और माता-पिता के सपनों का मिलन था.