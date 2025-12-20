योगी की आवाज बदलकर शख्स ने लगाया गुंडे को फोन, नाम सुनते ही सारी रंगबाजी धरी रह गई, फिर जो हुआ...

Man Mimics as CM Yogi Adityanath: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला और मज़ेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज निकालकर खुद को बड़ा गुंडा समझने वाले शख्स की सारी अकड़ निकाल देता है. फोन कॉल पर हुई यह बातचीत अब इंटरनेट पर लोगों को हैरान भी कर रही है और हंसा भी रही है.

‘टिंकू रंगदार जी से बात हो रही है?'

वायरल ऑडियो की शुरुआत होती है बेहद शालीन अंदाज़ में. सामने से आवाज आती है- जय श्री राम… क्या मेरी बात टिंकू रंगदार जी से हो रही है? इसके बाद कॉल करने वाला शख्स गुंडे को समझाने लगता है कि बाजार में रंगदारी दिखाना, लोगों को डराना और लड़कियों से छेड़छाड़ करना किसी अच्छे घर के बच्चे को शोभा नहीं देता.

‘जिला प्रशासन मेरी जेब में है'

फोन पर मौजूद गुंडा पहले तो अकड़ दिखाते हुए कहता है- हम रंगदारी नहीं छोड़ते. जब कॉल करने वाला जिला प्रशासन की बात करता है, तो सामने से जवाब आता है- जिला प्रशासन मेरी जेब में रहता है. यह सुनकर कॉल करने वाला पूछता है- क्या आप जिला प्रशासन को तनख्वाह देते हैं? इस पर गुंडा बेधड़क जवाब देता है- हां, देते हैं. बात आगे बढ़ती है और गुंडा धमकी भरे लहजे में कहता है कि वह गोरखपुर से बोल रहा है और अभी किडनैप करने आ सकता है. तभी कॉल करने वाला शख्स कहता है- अगर मैंने अपना नाम बता दिया, तो इतनी बातें नहीं हो पाएंगी.

देखें Video:

‘हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं'

यहीं से कहानी पलट जाती है. गुंडे की धमकी के जवाब में सामने से शांत लेकिन सख्त आवाज आती है- तो आ जाओ… मुख्यमंत्री कार्यालय. क्योंकि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं. बस इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ पूरी रंगबाज़ी खत्म हो जाती है. जो शख्स खुद को सबसे बड़ा बाहुबली बता रहा था, उसकी आवाज अचानक धीमी पड़ जाती है और बोलती लगभग बंद हो जाती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस ऑडियो/वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं. कोई लिख रहा है- नाम में ही इतना दम है कि गुंडे भी सीधे हो जाते हैं. तो कोई कह रहा है- ऐसी आवाज़ हर रंगदार को सुननी चाहिए. लोग इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि गुंडागर्दी पर करारा तमाचा मान रहे हैं.

