भारतीय युवक और अमेरिकी पत्नी का मजेदार वीडियो वायरल, अरेंज या लव मैरिज पर दिया अनोखा जवाब

Indian man American wife viral video: सोशल मीडिया पर अक्सर इंटरनेशनल कपल्स अपने रिश्ते से जुड़ी मजेदार बातें शेयर करते रहते हैं. हाल ही में भारतीय युवक दीपक और उनकी अमेरिकी पत्नी हन्ना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों अपनी शादी को लेकर पूछे जाने वाले अजीबोगरीब सवालों पर बात कर रहे हैं.

अजीब सवालों की भरमार (Love marriage vs arranged marriage funny reply)

वीडियो में दीपक अपनी पत्नी हन्ना से पूछते हैं कि, शादी के बाद लोग उन्हें सबसे अजीब क्या सवाल करते हैं. हन्ना हंसते हुए बताती हैं कि कई लोग मैसेज करके पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई बहन है? उससे शादी करनी है. इतना ही नहीं, लोग अक्सर कपल से यह भी पूछते हैं कि, वे कब बच्चे करेंगे.

लव मैरिज या अरेंज मैरिज? (Deepak and Hannah viral Instagram video)

बातचीत के दौरान दीपक बताते हैं कि उनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि, उनकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज. इस पर वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं, क्या मेरे मम्मी-पापा अमेरिका के मिशिगन जाकर मेरे लिए दुल्हन ढूंढकर लाए होंगे? अरे भाई, ये तो लव मैरिज ही है. दीपक का यह जवाब सुनकर लोग हंसी रोक नहीं पाए.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन (Deepak Hannah Instagram reels viral)

यह क्लिप इंस्टाग्राम पर @deepakandhannah नाम से शेयर की गई, जिसे हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, सिस्टर्स वाला सवाल तो मुझे भी आता है, हाहाहा. दूसरे ने कमेंट किया, अरेंज मैरिज का सवाल इंटररेशियल कपल्स से बहुत बार पूछा जाता है. वहीं, कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए कि कैसे उन्हें भी ऐसे मैसेज आते रहते हैं.

कपल की पॉपुलैरिटी (Love knows no boundaries couple video)

दीपक और हन्ना पहले भी अपने वीडियोज़ की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं. कुछ समय पहले हन्ना ने शेयर किया था कि, शादी के बाद उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया. यह कपल बार-बार यह साबित करता है कि प्यार किसी सीमा को नहीं मानता. इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों को हंसाया, बल्कि यह भी दिखाया कि इंटरनेशनल कपल्स को आज भी कितने अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ता है. दीपक का मजेदार जवाब इस वीडियो की असली जान बन गया.

