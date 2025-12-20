5 लाख रुपये किराए में बुर्ज खलीफा व्यू! करोल बाग के शख्स का दुबई वाला घर वायरल, अपार्टमेंट टूर देख लोग हैरान

दुबई की लग्ज़री लाइफस्टाइल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. इस बार वजह बना है एक वायरल इंस्टाग्राम रील, जिसमें दिल्ली के करोल बाग से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का दुबई स्थित अपार्टमेंट दिखाया गया है. खास बात यह है कि इस घर का मासिक किराया करीब 5 लाख रुपये है और बालकनी से बुर्ज खलीफा साफ दिखाई देता है.

कैसे शुरू हुई बातचीत

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र @shenaztreasury ने शेयर किया है. रील में क्रिएटर शेनाज़ दुबई में रहने वाले प्रभ सिंह से बातचीत करती नजर आती हैं. शेनाज़ पूछती हैं, क्या आप दुबई में रहते हो? प्रभ जवाब देते हैं, हां. इसके बाद जब शेनाज़ किराए के बारे में पूछती हैं, तो प्रभ कहते हैं, 18,000 AED… यानी करीब 5 लाख रुपये.

5 लाख रुपये में क्या मिलता है?

किराया सुनते ही शेनाज़ कहती हैं, क्या मैं आपका घर देख सकती हूं? बस जानना चाहती हूं कि 5 लाख में क्या मिलता है. इसके बाद दोनों अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और एक पूरा हाउस टूर शुरू होता है. घर में घुसते ही शेनाज़ नोटिस करती हैं कि दरवाज़ा खुला है. वह हैरानी से पूछती हैं, आपका दरवाज़ा खुला है? इस पर प्रभ बेहद सहज अंदाज़ में कहते हैं, यहां हमेशा खुला रहता है. दुबई में चीज़ें लॉक नहीं करते, यह नॉर्मल है. कोई आपके घर में नहीं आ सकता.

देखें Video:

बालकनी से दिखा बुर्ज खलीफा

अपार्टमेंट में ओपन किचन, बड़ा लिविंग एरिया और स्टाइलिश इंटीरियर देखने के बाद असली सरप्राइज़ तब आता है, जब वे बालकनी में जाते हैं. शेनाज़ उत्साहित होकर कहती हैं, आपकी बालकनी से बुर्ज खलीफा दिख रहा है! ये तो बहुत कूल है. यहां से दुबई फ्रेम भी दिख रहा है.

लग्ज़री सुविधाओं से लैस बिल्डिंग

प्रभ सिंह आगे बताते हैं कि इस बिल्डिंग में जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और डायरेक्ट दुबई मॉल कनेक्शन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. वीडियो के अंत में माहौल हल्का-फुल्का हो जाता है, जब शेनाज़ मज़ाक में कहती हैं,

हबीबी, मैं दुबई जाना चाहती हूं. जिस पर दोनों हंस पड़ते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो के कैप्शन में शेनाज़ ने लिखा, वह दुबई में इस अपार्टमेंट के लिए 5 लाख रुपये किराया देता है. यह सीधे दुबई मॉल से जुड़ा हुआ है. अविश्वसनीय लगता है. रील पर यूज़र्स की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. किसी ने लिखा, बहुत महंगा है लेकिन लाइफस्टाइल कमाल का है. दूसरे ने कहा, ड्रीम अपार्टमेंट है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. एक यूज़र ने लिखा, दुबई की लाइफ हमेशा अनरियल लगती है.

क्यों वायरल हो रहा है ये वीडियो

इस रील ने लोगों को इसलिए आकर्षित किया क्योंकि इसमें दुबई की सेफ्टी, लग्ज़री लाइफ और भारत बनाम विदेश के किराए की तुलना तीनों एक साथ देखने को मिलती है. 5 लाख रुपये किराया सुनकर जहां कुछ लोग हैरान हैं, वहीं कई लोग इसे ड्रीम लाइफस्टाइल बता रहे हैं.

