डेढ़ लाख महीना कमाता है, फिर भी सरकारी नौकरी चाहिए… वजह जानकर लोग हैरान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक समाज की उस सच्चाई को बेबाकी से बयां करता नजर आ रहा है, जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती. वीडियो में युवक कहता है कि वह सिर्फ शादी के लिए होम गार्ड की नौकरी करना चाहता है, न कि पैसों के लिए. युवक का कहना है कि अगर वह चाहे तो दूध बेचकर हर महीने करीब डेढ़ लाख रुपये कमा सकता है और उसे किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं है. इसके बावजूद वह सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि समाज में शादी के लिए आज भी नौकरी को सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है.

देखें Video:

हम सिर्फ शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं...

वीडियो में युवक साफ शब्दों में कहता है- हम सिर्फ शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. नहीं तो दूध बेचकर डेढ़ लाख रुपये महीना कमा लेते हैं. हमको कोई कमी नहीं है. इस वीडियो को एक्स पर @YadavManish1001 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा गया है- हम सिर्फ शादी के लिए होम गार्ड की नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. नहीं तो हम दूध बेचकर 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं. यादव जी को सिर्फ शादी के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं तो पैसों की कमी नहीं है.

कमेंट्स में बंटी राय

इस वीडियो को अब तक 53 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं। वीडियो पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें लोग अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, पैसा होगा तो सब कोई तैयार है शादी के लिए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सच में नौकरी से ज्यादा पैसा घर बैठकर दूध बेचने में आता है. यह वीडियो सिर्फ एक युवक की बात नहीं, बल्कि शादी, नौकरी और सामाजिक सोच पर एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है.

