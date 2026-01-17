पहली बार कैमरे में कैद हुआ अमेज़न का सबसे रहस्यमयी कबीला, Video देखकर कांप उठे लोग

Amazon Tribe Video: अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाला दुनिया का सबसे रहस्यमयी और अलग-थलग कबीला अब पहली बार इतने साफ़ तरीके से कैमरे में कैद हुआ है. यह दुर्लभ वीडियो लेखक और फिल्ममेकर पॉल रोसोलिए ने शेयर किया है, जो दशकों से अमेज़न वर्षावन के संरक्षण से जुड़े हुए हैं. इस वीडियो को लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट पर दिखाया गया, जिसमें पेरू के अमेज़न इलाके में रहने वाले माश्को पीरो (Mashco Piro) जनजाति के योद्धा नजर आते हैं. वीडियो में कबीले के सदस्य नदी किनारे हथियारों के साथ दिखाई देते हैं और चारों ओर तितलियों का झुंड मंडराता नजर आता है.

दुर्लभ भरोसे का पल

वीडियो में एक बेहद असाधारण पल कैद हुआ है, जब यह आमतौर पर हिंसक माने जाने वाला कबीला अपने हथियार नीचे रख देता है. इसके बाद वे नदी में लाई गई एक नाव से खाना स्वीकार करते हैं. पॉल रोसोलिए के अनुसार, यह फुटेज अब तक का सबसे स्पष्ट और अभूतपूर्व दृश्य है, जिसमें इस जनजाति की जीवनशैली और व्यवहार को इतने करीब से देखा जा सकता है.

देखें Video:

कैमरे में आना जिज्ञासा नहीं, संकट की चेतावनी है

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह सामने आना किसी उत्सुकता का संकेत नहीं, बल्कि गंभीर संकट की ओर इशारा करता है. सर्वाइवल इंटरनेशनल और स्थानीय आदिवासी संगठन FENAMAD के मुताबिक, अवैध लकड़ी कटाई और ड्रग तस्करी के कारण इन कबीलों को उनके पारंपरिक इलाकों से बाहर धकेला जा रहा है. साल 2024 के मध्य में, 50 से अधिक आदिवासियों को ऐसे इलाकों में देखा गया जहां लकड़ी कंपनियां 200 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना चुकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि कबीले के पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है.

महीनों में खत्म हो सकती है पूरी जनजाति

स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इन जबरन संपर्कों से जनजाति का अस्तित्व खतरे में है. माश्को पीरो जैसे कबीलों में फ्लू जैसी आम बीमारियों के खिलाफ भी कोई प्रतिरक्षा नहीं होती. अगर बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा, तो कुछ ही महीनों में पूरी आबादी खत्म हो सकती है.

सरकार से अपील: बढ़ाया जाए संरक्षित क्षेत्र

संरक्षणवादियों ने पेरू सरकार से मांग की है कि संरक्षित आदिवासी क्षेत्रों का विस्तार किया जाए, ताकि यह अनोखी और सदियों पुरानी संस्कृति 21वीं सदी के अतिक्रमण से बच सके. यह वीडियो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है, क्या आधुनिक दुनिया अपनी सीमाएं पहचान पाएगी?

