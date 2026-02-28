पहले किया मोची का काम, अब व्हीलचेयर पर बन गए Zomato डिलीवरी हीरो, जज़्बा देख लोग कर रहे सलाम

Wheelchair Delivery Boy: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है. यह वीडियो नोएडा की एक सोसाइटी का है, जहां एक डिलीवरी बॉय सामान देने आता है. लेकिन यह डिलीवरी बॉय आम नहीं, बल्कि खास है. वह दिव्यांग है और व्हीलचेयर पर बैठकर लोगों तक उनका सामान पहुंचाता है.
हौसला ऐसा कि कोई कमी महसूस नहीं होने देता
वीडियो में युवक सबसे पहले अपना नाम बबलू बताता है और ज़ोमैटो के लिए काम करता है. फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह दिनभर में 3 से 4 राउंड डिलीवरी करता है. इससे वह रोज करीब 300 से 350 रुपये तक कमा लेता है. वह पिछले डेढ़ महीने से यह काम कर रहा है. उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलकता है. वह अपनी मेहनत को ही अपनी ताकत मानता है.
पहले करते थे मोची का काम
युवक ने बताया कि इससे पहले वह मोची का काम करता था. लेकिन उस काम से अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी. इसलिए उसने नया रास्ता चुना और डिलीवरी का काम शुरू कर दिया. अब वह Zomato के लिए डिलीवरी करता है और अपनी मेहनत से रोजी-रोटी कमा रहा है.
लोगों के लिए प्रेरणा बनी कहानी
वीडियो देखने वाले लोग इस युवक के जज़्बे को सलाम कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि असली हीरो वही है, जो हालातों से हार नहीं मानता. जहां कई लोग छोटी-छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, वहीं, यह युवक अपनी व्हीलचेयर को अपनी मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ रहा है.
हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं
यह कहानी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो इंसान को हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है. शारीरिक कमी हो सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता. नोएडा की उस सोसाइटी में सामान देने आया यह युवक आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.
