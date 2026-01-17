बेरोज़गारी का आख़िरी दिन पिता के नाम: राजस्थान पुलिस जॉइनिंग से पहले बेटे का Video वायरल

सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने हजारों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. वीडियो में एक युवक कहता नजर आता है कि कल उसकी राजस्थान पुलिस में जॉइनिंग है, लेकिन आज वह अपने पिता के साथ जंगल में भेड़ चराने आया है. वीडियो में युवक बेहद सादगी और गर्व के साथ कहता है कि परिस्थितियां ही तय करती हैं कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी सफल होगा और अपनी मंज़िल को पाने के लिए कितना आतुर रहेगा. वह बताता है कि आज उसकी बेरोज़गारी का आख़िरी दिन है और वह इस दिन को पूरी तरह अपने पिता के साथ बिताना चाहता है.

देखें Video:

आज मेरी बेरोज़गारी का अंतिम दिन है….!!!



पिता के साथ जंगल में भेड़ चराने आया हूँ…!!



आज का पूरा दिन पिता के साथ बिताऊँगा…!!!



मेरे पिता बहुत खुश है….



कल उनका बेटा राजस्थान पुलिस जॉइन करेगा…!! pic.twitter.com/n5AwmDahxe — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) January 16, 2026

आज बेरोज़गारी का अंतिम दिन है

युवक कहता है, आज मैं पूरे दिन पापा के साथ हूं. पापा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि कल उनका बेटा राजस्थान पुलिस जॉइन करेगा. इस वीडियो को एक्स पर @Kapil_Jyani_ नाम के यूजर ने शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया- आज मेरी बेरोज़गारी का अंतिम दिन है… पिता के साथ जंगल में भेड़ चराने आया हूं… आज पूरा दिन पिता के साथ बिताऊंगा… मेरे पिता बहुत खुश हैं… कल उनका बेटा राजस्थान पुलिस जॉइन करेगा…! यह शब्द ही लोगों के दिल को छूने के लिए काफी थे.

कमेंट्स में बरसी दुआएं

इस इमोशनल वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 10 हजार से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, शुभकामनाएं भाई! ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना. वहीं दूसरे यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, नौकरी की इज्जत और सम्मान की क़ीमत एक बेरोज़गार और गरीब से बेहतर कोई नहीं जान सकता. यह वीडियो सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, संस्कार और सम्मान की वो मिसाल है, जिसने लाखों दिलों को जोड़ दिया.

