मिलिए Mr Alex से, रहते हैं आलीशान फ्लैट की 28वीं मंजिल पर, सोशल मीडिया पर छाई इस बछड़े की प्यारी कहानी

बाकी बछड़ों की तरह, एलेक्स किसी खेत में नहीं रहता; बल्कि वह चेन्नई की एक ऊंची इमारत की 28वीं मंज़िल पर रहता है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कैद इस कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

एलेक्स नाम के तीन महीने के बछड़े की कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है. बाकी बछड़ों की तरह, एलेक्स किसी खेत में नहीं रहता; बल्कि वह चेन्नई की एक ऊंची इमारत की 28वीं मंज़िल पर रहता है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कैद इस कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. एलेक्स को वास्तुशिल्प डिजाइनर तेजस्विनी एस रंगन ने बचाया था जब वह मुश्किल से एक महीने का था और घायल हो गया था.

नीलांकरै में सड़क पार करते समय उसे एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी. पशु बचावकर्ता और कार्यकर्ता साई विग्नेश द्वारा शेयर किए गए वीडियो में रंगन ने कहा, "हमने उसे पाया. उसके अंगों से बुरी तरह खून बह रहा था. उसकी पीठ सूज गई थी. इसलिए हम उसे तुरंत घर ले गए, उसका प्राथमिक उपचार किया और उसे आराम और सुरक्षा दी. वह एक शानदार बछड़े के रूप में बड़ा हो गया है."

देखें Video:

इस क्लिप में, विग्नेश एलेक्स का परिचय देते हैं और रंगन से पूछते हैं कि वह उसे कैसे बचा पाई. रंगन न केवल उसकी रिकवरी के बारे में बताती हैं, बल्कि उसके असामान्य व्यक्तित्व के बारे में भी बताती हैं. उन्होंने कहा, "एलेक्स मेरे लिए बहुत-बहुत खास है. मैंने पहले भी कई बैल बछड़ों को देखा है; वे आमतौर पर शरारती और ज़िद्दी होते हैं. लेकिन यह बहुत सज्जन है. वह सिर नहीं मारता, लात नहीं मारता, और उसे दुलारना बहुत पसंद है."

एलेक्स की ज़िंदगी अब सामान्य से कोसों दूर है. उसे बंगाल की खाड़ी और बकिंघम नहर के नज़ारे के साथ बालकनी में बैठना अच्छा लगता है. उनके पास कुछ कुत्ते भी हैं जो भोजन के समय उसके साथ आते हैं और खुशी-खुशी उसके साथ नेपियर घास खाते हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स उसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे. एक यूज़र ने कहा, "इससे साबित होता है कि पालतू जानवर सिर्फ़ कुत्ते और बिल्लियां ही नहीं होते. उम्मीद है कि हर कोई जानवरों को बच्चों की तरह ही देखेगा." वहीं एक ने कहा, "एलेक्स बहुत ही खूबसूरत है, वाकई बहुत प्यारा. तुम्हें सलाम, शानदार काम, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे."

एक यूज़र ने कहा, "सचमुच, मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं, उनमें से यह सबसे प्यारी चीज़ है." एलेक्स की सड़क पर घायल बछड़े से लेकर चेन्नई की ऊंची इमारत में एक प्रिय साथी बनने तक की यात्रा हमें याद दिलाती है कि प्यार किस तरह जीवन को बदल देता है.

