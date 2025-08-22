विज्ञापन
हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमज़ोर दिल वाले न देखें

चील का आकार ही उससे सबसे मजबूत बनाता है और ऊपर से उसके पंजे में नुकीले नाखून जो शिकार को अपने शिकंजे से छूटने नहीं देते हैं.

हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमज़ोर दिल वाले न देखें
चील ने किया जानवर पर ऐसा शिकार, Video देख नहीं होगा यकीन

बचपन में यह कहकर डराया जाता था कि दिन में छत पर नहीं लेटना, वरना चील आंख निकालकर ले जाएगी, यह बात बहुत सच लगती थी और डर भी, लेकिन कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था. हकीकत यह है कि चील वाकई में ऐसी शिकारी है, जो अपने शिकार को आसमान की चोटी से भी देख लेती है. इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि कैसे चील ने एक भारी-भरकम जानवर को अपने पंजे में फंसा कर उसे आसमान की सैर करा दी. चील का आकार ही उससे सबसे मजबूत बनाता है और ऊपर से उसके पंजे में नुकीले नाखून जो शिकार को अपने शिकंजे से छूटने नहीं देते हैं.

चील ने उठाया हिरण का बच्चा (Eagle Hunt Video)
इस वीडियो में चील ने एक हिरण के बच्चे को शिकार बनाया है. वीडियो में देखेंगे कि कैसे चील ने पहाड़ में खाने की तलाश में भटक रहे हिरण के बच्चे को अपना भोजन बना लिया. चील आसमान से उड़ती हुई आती है और एक झटके में हिरण के बच्चे को अपने पंजों में फंसा कर उड़ाकर ले जाती है. इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद किसी के भी पैर कांप सकते हैं. इस वीडियो को @crazymoment  ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिस पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

देखें Video:
 

चील का शिकार बहुत खतरनाक (Eagle Hunt Viral Video )

गौरतलब है कि चील एक्सीपिट्रिडे (Accipitridae) कम्यूनिटी का पक्षी है, जो आमतौर पर खाने की तलाश करने वाले शिकारी पक्षी होते हैं. इसमें चील, बाज, गिद्ध, गरुड़ आदि विशाल और शिकारी पक्षी शामिल हैं. चील की बात करें तो वह साइज में बहुत बड़ी और स्ट्रांग होती है. चील अपने शिकार को अपने पंजे में दबाने के बाद सबसे पहले उसकी आंखों पर हमला करती है, जिसके बाद उसका शिकार अधमरा हो जाता है.

