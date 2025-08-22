विज्ञापन
महिला के घर की तलाशी के दौरान उसके अंडरवियर चुराता दिखा पुलिसकर्मी, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 47 वर्षीय मार्सिन ज़िलिंस्की (Marcin Zielinski) नाम के इस पुलिस अधिकारी (Police Officer) को अब जेल भेज दिया गया है.

यूके में सितंबर 2024 में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था. जब यहां एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को एक महिला के घर की तलाशी लेते हुए उसके अंडरवियर चुराते हुए पाया गया. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 47 वर्षीय मार्सिन ज़िलिंस्की (Marcin Zielinski) नाम के इस पुलिस अधिकारी (Police Officer) को अब जेल भेज दिया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में जब ज़िलिंस्की पर जांच चल रही थी, तब उन्होंने पुलिस बल से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने चोरी के एक आरोप और एक कांस्टेबल द्वारा पुलिस शक्तियों और विशेषाधिकारों के भ्रष्ट या अनुचित प्रयोग के आरोप को स्वीकार किया था. ज़िलिंस्की को सोमवार को कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट ने चार महीने की जेल की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला

कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट ने सुना कि ज़िलिंस्की हर्टफोर्डशायर पुलिस में कार्यरत थे, जब उन्होंने 12 सितंबर, 2024 को स्टीवनेज स्थित एक घर में धारा 32 के तहत तलाशी ली थी. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी महिला के सामान की तलाशी ले रहा था, तभी उसकी नज़र एक दराज़ पर पड़ी. और उन्हें इस दराज से अंडरवियर निकालते और उसे अपनी पैंट की जेब में ठूंसते सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा गया.

हर्टफोर्डशायर कॉन्स्टेबुलरी की सहायक मुख्य कांस्टेबल जेना टेल्फर ने कहा: "ज़ीलिंस्की ने हर्टफोर्डशायर की जनता, समग्र रूप से पुलिस सेवा और अपने पूर्व सहयोगियों, जो पेशेवर और निष्ठा से काम करते हैं, उनको निराश किया है. उनका आपराधिक व्यवहार पुलिसिंग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और जनता और पुलिस सेवा के मूल्यों के साथ एक बुनियादी विश्वासघात है."

देखें Video:

वहां रहने वाली ली-एन सुलिवन नाम की महिला को एक असंबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसे रिहा कर दिया गया. उसने कहा कि वह लगभग एक साल से तनाव और रातों की नींद हराम कर रही है.

द मिरर के हवाले से, सुलिवन ने कहा: "मुझे लगता है कि मैं रोई हूं, हंसी हूं, गुस्सा हुई हूं. मैं असुरक्षित महसूस करती हूं, डरी हुई हूं. मुझे लगता है कि मैं इस पूरी स्थिति से बहुत परेशान हूं."

महिला ने आगे कहा, "मैं लगातार सोच रही हूं, वह उन्हें किसलिए चाहता था? उसने उन्हें क्यों लिया? वह उनके साथ क्या करेगा? उसने और कितने लोगों के साथ ऐसा किया है?". साथ ही महिला ने कहा कि वह जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहा था, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए. 

