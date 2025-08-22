बाप रे बाप! दूल्हे को दहेज में मिला पेट्रोल पंप और 210 बीघा जमीन, फटी रह गई लोगों की आंखें, वायरल हो रहा Video

शादियों में मोटा दहेज लेने के वीडियो सोशल मीडिया पर अकसर वायरल होते रहते हैं. वायरल वीडियो में देखा जाता है कि दूल्हे के साथ-साथ बारातियों को भी लड़की वाले दहेज में खूब गिफ्ट देते हैं. अब शादी में दूल्हे को दहेज मिलने का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग भौचक्के रह गए हैं. शादी में मौजूद मेहमानों की दूल्हे को मिल रहे दहेज को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वो भी हैरान हो गया है. दूल्हे को मिले भारी-भरकम दहेज की इस खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. आइए जानते हैं आखिर दूल्हे को दहेज में ऐसा क्या-क्या मिल गया है.

न आलीशान घर, न गाड़ी, फिर भी 100 करोड़ का मालिक है यह शख्स, जानें कहां से आ रहा है इतना पैसा? वायरल Video



बाप रे बाप इतना सारा दहेज (Groom dowry viral Video)



वीडियो में देखा जा रहा है कि दूल्हे को दहेज में 210 बीघा जमीन देने की बात सामने आई है. अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है. सिर्फ 210 बीघा जमीन ही नहीं बल्कि दूल्हे को दहेज में एक पेट्रोल पंप भी मिला है. वीडियो में देखा जा रहा है कि दूल्हे को 15 करोड़ 65 लाख रुपये नकद, 3 किलो चांदी भी मिली है. इस खबर ने वाकई में सोशल मीडिया हंगामा मचा दिया है. हालांकि भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है. यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है. यहां हुई यह शादी सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रही है. अब इस वीडियो पर लोगों के लिए क्या रिएक्शन आइए ये भी जान लेते हैं.

देखें Video:

Love marriage vo kya hota hai ???? pic.twitter.com/otmFucQnep — Wednesday (@Shizukahuji) August 20, 2025

भौचक्के रह गए लोग (UP Groom dowry viral Video )

पहले तो आपको बता दें इस वीडियो पर डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस वीडियो को एक्स हैंडल पर @Shizukahuji पर शेयर किया गया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'अरेंज मैरिज में तो पैसा ही पैसा है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मैं बस यह सोचकर परेशान हूं, कि इस दूल्हे का क्या प्रोफाइल है?. तीसरे ने लिखा है, 'मारवाडियों में ऐसे ही शादी होती है'. चौथे ने लिखा है, 'लगता है सरकार की नजर में अभी तक यह वीडियो नहीं आया है'. कईयों ने यह भी लिखा है कि अगर सरकार को पता चल गया तो इन पर इतना टैक्स लगेगा ये फटेहाल हो जाएंगे'. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिनकी इस वीडियो को देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई है.

यह भी पढ़ें: हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमज़ोर दिल वाले न देखें

महिला के घर की तलाशी के दौरान उसके अंडरवियर चुराता दिखा पुलिसकर्मी, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

डॉल के साथ खेल रही थी बच्ची, अचानक खिलौने में हुआ कुछ ऐसा, डर के भागी मासूम, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर