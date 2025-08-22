विज्ञापन
बाप रे बाप! दूल्हे को दहेज में मिला पेट्रोल पंप और 210 बीघा जमीन, फटी रह गई लोगों की आंखें, वायरल हो रहा Video

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वो भी हैरान हो गया है. दूल्हे को मिले भारी-भरकम दहेज की इस खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

बाप रे बाप! दूल्हे को दहेज में मिला पेट्रोल पंप और 210 बीघा जमीन, फटी रह गई लोगों की आंखें, वायरल हो रहा Video
दूल्हे को दहेज में मिला पेट्रोल पंप और 210 बीघा जमीन, वायरल हो रहा Video

शादियों में मोटा दहेज लेने के वीडियो सोशल मीडिया पर अकसर वायरल होते रहते हैं. वायरल वीडियो में देखा जाता है कि दूल्हे के साथ-साथ बारातियों को भी लड़की वाले दहेज में खूब गिफ्ट देते हैं. अब शादी में दूल्हे को दहेज मिलने का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग भौचक्के रह गए हैं. शादी में मौजूद मेहमानों की दूल्हे को मिल रहे दहेज को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वो भी हैरान हो गया है. दूल्हे को मिले भारी-भरकम दहेज की इस खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. आइए जानते हैं आखिर दूल्हे को दहेज में ऐसा क्या-क्या मिल गया है.

बाप रे बाप इतना सारा दहेज (Groom dowry viral Video)

वीडियो में देखा जा रहा है कि दूल्हे को दहेज में 210 बीघा जमीन देने की बात सामने आई है. अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है. सिर्फ 210 बीघा जमीन ही नहीं बल्कि दूल्हे को दहेज में एक पेट्रोल पंप भी मिला है. वीडियो में देखा जा रहा है कि दूल्हे को 15 करोड़ 65 लाख रुपये नकद, 3 किलो चांदी भी मिली है. इस खबर ने वाकई में सोशल मीडिया हंगामा मचा दिया है. हालांकि भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है. यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है. यहां हुई यह शादी सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रही है. अब इस वीडियो पर लोगों के लिए क्या रिएक्शन आइए ये भी जान लेते हैं.

भौचक्के रह गए लोग (UP Groom dowry viral Video )
पहले तो आपको बता दें इस वीडियो पर डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस वीडियो को एक्स हैंडल पर @Shizukahuji पर शेयर किया गया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'अरेंज मैरिज में तो पैसा ही पैसा है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मैं बस यह सोचकर परेशान हूं, कि इस दूल्हे का क्या प्रोफाइल है?. तीसरे ने लिखा है, 'मारवाडियों में ऐसे ही शादी होती है'. चौथे ने लिखा है, 'लगता है सरकार की नजर में अभी तक यह वीडियो नहीं आया है'. कईयों ने यह भी लिखा है कि अगर सरकार को पता चल गया तो इन पर इतना टैक्स लगेगा ये फटेहाल हो जाएंगे'. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिनकी इस वीडियो को देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई है.

