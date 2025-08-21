विज्ञापन
उम्र 3 साल और ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज दौड़ा बच्चा, वायरल Video देख छूटे लोगों के पसीने

आप देखेंगे कि यह बच्चा कैसे ट्रेडमिल पर हवा से बाते कर रहा है और पीछे से इसका पिता इसमें जोश भरने का काम कर रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने बच्चे के लिए फिटनेस रूटीन तैयार कर लेंगे.

उम्र 3 साल और ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज दौड़ा बच्चा, वायरल Video देख छूटे लोगों के पसीने
उम्र 3 साल और ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज दौड़ा ये बच्चा

सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कई वायरल वीडियो जरूर देखें होंगे, जिसमें बेटे की लाइफ में पेरेंट्स की भूमिका को दर्शाया जाता है, खासकर बच्चे की फिटनेस को लेकर. ऐसी ही एक तस्वीर वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड और उनकी पत्नी की भी वायरल हुई थी. यह तस्वीर दो भागों बटी थी. इसमें एक तस्वीर में अर्नोल्ड का एक बेटा मां संग नजर आता है, जिसकी कोई फिटनेस नहीं हैं और दूसरी तस्वीर में अर्नोल्ड का दूसरा बेटा उनके साथ नजर आता है, जो पिता की तरह हट्टा-कट्टा और फिट है. पिता अपने बच्चे की फिटनेस के लिए उससे किस तरह कसरत करवा सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं.

घोड़े से तेज दौड़ा बच्चा (3 year old kid runs on a treadmill)
इस वीडियो में 3 साल का बच्चा अपने पिता की निगरानी में ट्रेडमिल पर 19 किमी/घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, जो कि इस उम्र के बच्चों के लिए यह इतना आसान नहीं है. आप देखेंगे कि यह बच्चा कैसे ट्रेडमिल पर हवा से बाते कर रहा है और पीछे से इसका पिता इसमें जोश भरने का काम कर रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने बच्चे के लिए फिटनेस रूटीन तैयार कर लेंगे. इस वीडियो को 19 अगस्त को एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है और इस पर अब तक 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. बच्चे के ट्रेडमिल पर दौड़ने के इस वीडियो को देख लोगों के भी पसीने छूट गये हैं.

देखें Video: 

बच्चे की हिम्मत देख लोग शॉक्ड (3 year old kid treadmill viral video)
इस वीडियो पर कई यूजर्स ने अटपटे और भद्दे कमेंट्स पोस्ट किए हैं. किसी ने आरोप लगाया है कि यह बच्चे पर अत्याचार है, तो एक ने लिखा है बच्चा 3 साल से ज्यादा का लगता है. लेकिन कुछ ऐसे भी है, जो ट्रेनर पिता और उसके बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है, 'पिता को अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेंड करना चाहिए'. दूसरे ने लिखा है, 'पिता हो तो ऐसा, बच्चे को अभी से मजबूत करके चलें'. तीसरा लिखता है, 'एक दिन यह बच्चा बड़ा धावक बनेगा'.  एक ने लिखा है, 'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई? लोग बच्चे के इस हिम्मत पर ऐसे ही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

Kid Running Viral Video, Kid Running On Trademill, 3 Year Old Kid Runs On Treadmill
