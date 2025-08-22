न आलीशान घर, न गाड़ी, फिर भी 100 करोड़ का मालिक है यह शख्स, जानें कहां से आ रहा है इतना पैसा? वायरल Video

"तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई-नई है", आप सभी ने यह पंक्ति तो जरूर सुनी होगी, जिसका अर्थ ये है कि जिन लोगों की दौलत नई- नई होती है, वह खूब दिखावा करते हैं और जो खानदानी रईस होते हैं, वह सादे और सिंपल दिखते हैं. ऐसे ही साधारण से दिखने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो देखने में बिल्कुल अमीर नहीं लग रहे हैं, लेकिन वह करोड़ों रुपए के मालिक हैं.

हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमज़ोर दिल वाले न देखें



न घर, न गाड़ी, फिर भी करोड़ों रुपए के मालिक हैं



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नीतू खंडेलवाल नाम की महिला ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, "किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से कभी न करें. यह एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिन्होंने बेहद ही साधारण से कपड़े पहने हुए हैं. इनके पास न कोई कार है और न कोई आलीशान घर. फिर भी ये करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने बताया उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए की है. जिसमें L&T में 80 करोड़ रुपए, कर्नाटक बैंक में 1 करोड़ रुपए और 'Ultratech Cement' में 21 करोड़ रुपए हैं.

महिला के घर की तलाशी के दौरान उसके अंडरवियर चुराता दिखा पुलिसकर्मी, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना



भले ही बुजुर्ग व्यक्ति करोड़ों रुपए के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पर कोई महंगा खर्चा नहीं किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह किसी आलीशान घर में नहीं रहे हैं. उनकी रहने की जगह बिल्कुल सिंपल है. जिस घर को वीडियो में दिखाया गया है, वह काफी पुराना लग रहा है. वहीं वीडियो देखा जा सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सिंपल लाइफ से काफी खुश और हेल्दी नजर आ रहे हैं.

देखें Video:



Never judge a book by its cover.



An elderly man in a rural village, dressed in the most modest attire, No cars, No fancy houses.



His portfolio is worth Rs 100 Crore :



• Rs 80 Cr in L&T

• Rs 1 Cr in Karnataka Bank

• Rs 21 Cr in Ultratech Cement pic.twitter.com/xY89eA3Hyl — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) August 19, 2025

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक शख्स ने लिखा, ' आज के ज़माने में 20000 की सैलरी वाला शख्स खुद को अमीर दिखाता है, लेकिन जो अमीर है, वह खुद जमीन से जुड़े हुए होते हैं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'बुजुर्ग शख्स ने अपनी पीढ़ी के लिए काफी कुछ संभाल कर रखा है', तीसरे शख्स ने लिखा, 'हम लोग दिखावा कर काफी कुछ गंवा देते हैं और कुछ लोग सादगी से काफी कुछ बचा लेते हैं'.

यह भी पढ़ें: डॉल के साथ खेल रही थी बच्ची, अचानक खिलौने में हुआ कुछ ऐसा, डर के भागी मासूम, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कंपनी पर कैसे भारी पड़ी उसकी नो फोन पॉलिसी, कर्मचारी ने सुनाया पूरा किस्सा, अगले दिन से हुआ कुछ ऐसा

उम्र 3 साल और ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज दौड़ा बच्चा, वायरल Video देख छूटे लोगों के पसीने





