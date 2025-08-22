विज्ञापन
विशेष लिंक

न आलीशान घर, न गाड़ी, फिर भी 100 करोड़ का मालिक है यह शख्स, जानें कहां से आ रहा है इतना पैसा? वायरल Video

सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो देखने में काफी सिंपल रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं. बता दें, अभी तक उनके पास अपना घर और गाड़ी नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
न आलीशान घर, न गाड़ी, फिर भी 100 करोड़ का मालिक है यह शख्स, जानें कहां से आ रहा है इतना पैसा? वायरल Video
न आलीशान घर, न गाड़ी, फिर भी 100 करोड़ का मालिक है यह शख्स

"तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई-नई है", आप सभी ने यह पंक्ति तो जरूर सुनी होगी, जिसका अर्थ ये है कि जिन लोगों की दौलत नई- नई होती है, वह खूब दिखावा करते हैं और जो खानदानी रईस होते हैं, वह सादे और सिंपल दिखते हैं. ऐसे ही साधारण से दिखने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो देखने में बिल्कुल अमीर नहीं लग रहे हैं, लेकिन वह करोड़ों रुपए के मालिक हैं.

हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमज़ोर दिल वाले न देखें

न घर, न गाड़ी, फिर भी करोड़ों रुपए के मालिक हैं

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नीतू खंडेलवाल नाम की महिला ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, "किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से कभी न करें. यह एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिन्होंने बेहद ही साधारण से कपड़े पहने हुए हैं. इनके पास न कोई कार है और न कोई आलीशान घर. फिर भी ये करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने बताया उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए की है. जिसमें L&T में 80 करोड़ रुपए, कर्नाटक बैंक में 1 करोड़ रुपए और 'Ultratech Cement' में 21 करोड़ रुपए हैं.

महिला के घर की तलाशी के दौरान उसके अंडरवियर चुराता दिखा पुलिसकर्मी, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

भले ही बुजुर्ग व्यक्ति करोड़ों रुपए के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पर कोई महंगा खर्चा नहीं किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह किसी आलीशान घर में नहीं रहे हैं. उनकी रहने की जगह बिल्कुल सिंपल है. जिस घर को वीडियो में दिखाया गया है, वह काफी पुराना लग रहा है. वहीं वीडियो देखा जा सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सिंपल लाइफ से काफी खुश और हेल्दी नजर आ रहे हैं.

देखें Video:
 

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक शख्स ने लिखा, ' आज के ज़माने में 20000 की सैलरी वाला शख्स खुद को अमीर दिखाता है, लेकिन जो अमीर है, वह खुद जमीन से जुड़े हुए होते हैं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'बुजुर्ग शख्स ने अपनी पीढ़ी के लिए काफी कुछ संभाल कर रखा है', तीसरे शख्स ने लिखा, 'हम लोग दिखावा कर काफी कुछ गंवा देते हैं और कुछ लोग सादगी से काफी कुछ बचा लेते हैं'.

यह भी पढ़ें: डॉल के साथ खेल रही थी बच्ची, अचानक खिलौने में हुआ कुछ ऐसा, डर के भागी मासूम, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कंपनी पर कैसे भारी पड़ी उसकी नो फोन पॉलिसी, कर्मचारी ने सुनाया पूरा किस्सा, अगले दिन से हुआ कुछ ऐसा

उम्र 3 साल और ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज दौड़ा बच्चा, वायरल Video देख छूटे लोगों के पसीने



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Video Of Old Man, Old Man Millionaire, Simple Life
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com