दिल्ली में कार चालक ने कुत्ते को कुचला, बोला- लो फोटो ले लो...अंधा हूं मैं, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Delhi Man Defends Running Dog Over With His Car: दिल्ली में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ा दी है. वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति को निर्दयता से एक डॉगी को अपनी कार से कुचलते हुए दिखाया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया. यह वीडियो Street Dogs of Bombay नाम के इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया गया है, जिसमें एक महिला को डॉगी पर गाड़ी चढ़ाने वाले व्यक्ति से बहस करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने व्यक्ति से सवाल किया कि, 'क्या आप अंधे हैं, जो आपको कुत्ता नहीं दिखा?' इस पर व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया, 'नहीं दिख रहा है, हां, मैं अंधा हूं.'

आरोपी ने दी चौंकाने वाली सफाई

वीडियो में व्यक्ति यह कहते हुए अपनी सफाई देता नजर आ रहा है, 'तो क्या हुआ? मैं हॉर्न बजा रहा था, मैं क्या कर सकता था?' घटना के बाद वह व्यक्ति मौके से चला गया, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे लोग काफी आक्रोशित हो गए. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'यह कैसी असंवेदनशीलता है. इस आदमी ने एक बुजुर्ग कुत्ते को अपनी कार से कुचल दिया और अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं था. उसका कहना था- 'अगर कुत्ता मर गया तो मैं क्या करूं?'

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, 'भगवान करे, इस शख्स को अपने कर्मों का फल मिले.' दूसरे ने कहा, 'इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, यह एक हत्या है.' कुछ यूजर्स ने दावा किया कि आरोपी व्यक्ति 'Sushanta Mohanty, Director of Amazon Infra Trade' है और उसकी पहचान 'LinkedIn प्रोफाइल' के जरिए की जा सकती है. एक यूजर ने अमेज़न से अपील की, '@amazondotin क्या यह आपका कर्मचारी है? मैं मांग करता हूं कि इसे तुरंत बर्खास्त किया जाए.'

क्या होगी कार्रवाई?

इस घटना के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. भारत में पशु क्रूरता कानूनों के तहत ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन अक्सर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि, क्या हमारा समाज पशुओं के अधिकारों को गंभीरता से लेता है? सोशल मीडिया के दबाव के कारण उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेगा.

