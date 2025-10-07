कर्मचारी बोला- सिरदर्द है ऑफिस नहीं आ सकता, मैनेजर ने छुट्टी देने से किया इनकार, कह दी ऐसी बात, भड़के यूजर्स

ऑफिस में किसी भी कर्मचारी के लिए मैनेजर से एक दिन की भी छुट्टी मांगना कोई पहाड़ उठाने से कम नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कर्मचारी छुट्टी लेकर घर बैठ जाता है, तो बॉस और मैनेजर पूरा ऑफिस सिर पर उठा लेते हैं. अब इस केस को ही लीजिए, इसमें एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी देने के लिए उसके सिर का दर्द और बढ़ा दिया. मैनेजर और कर्मचारी के छुट्टी पर बातचीत की एक चैट भी वायरल हो रही है. हालांकि, यह चैट मजेदार है, लेकिन इसमें मैनेजर ने एक छुट्टी के देने में अपने इस कर्मचारी की नाक में दम कर दिया है. रेडिट पर वायरल इस पोस्ट पर अब लोग भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं.



मैनेजर-कर्मचारी की वायरल चैट (Manager Employee Viral Chat)

इस वायरल रेडिट पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मेरा मैनेजर कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, जब मैं उससे छुट्टी मांगता हूं. इस कर्मचारी ने अपने मैनेजर संग अपनी व्हाट्सएप चैट को अपने रेडिट अकाउंट पर पोस्ट किया है. आप देख सकते हैं कि कई बार अनुरोध करने के बाद भी मैनेजर अपने इस कर्मचारी को छुट्टी देने के लिए माना नहीं. कैप्शन में कर्मचारी ने यह भी लिखा है, 'सिरदर्द में कोई कैसे काम कर सकता है', लेकिन मैनेजर है कि मानता नहीं. व्हाट्सएप चैट की बात करें तो इसमें लिखा है, 'मुझे सिरदर्द है, आ नहीं सकता, मैनेजर बोला- दवाई लेलो और आ जाओ, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस सिरदर्द ही तो है, कर्मचारी बोला, मैं डोलो ले लूंगा फिर देखूंगा.' थोड़ी देर बाद कर्मचारी बोला, सिरदर्द नहीं जा रहा, नहीं आ सकता, मैनेजर ने कहा, हीरो दवा ले लो, सिरदर्द के लिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या बात कर रहे हो, तुम ऑफिस में हो स्कूल में नहीं, दवाई लो और ऑफिस आ जाओ.



लोगों ने किया सपोर्ट (Manager Employee Reddit Viral Post)

इस पोस्ट पर अब लोगों के क्या रिएक्शन हैं, चलिए जानते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस कर्मचारी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे छुट्टी लेने की सलाह दे रहे हैं. एक ने लिखा है, 'यह बहुत भयंकर है'. एक ने लिखा है, 'कभी भी अपना 100 फीसदी मत दो, वो तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे'. चौथा लिखा है, 'भाई ऑफिस मत जाना, अपनी बात पर अड़े रहना, उन्हें अपनी हद पार करने दो'. अब लोग ऐसे ही इस कर्मचारी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे ऑफिस ना जाने की सलाह दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: न कोई डिलीवरी चार्ज, न प्लेटफार्म फीस, Zomato का 7 साल पुराना बिल वायरल, देखकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

पानी भरे खेत को जोत रही थी मां, पास ही तसले में लेटी खेल रही नन्ही परी, Video देख यूजर्स बोले- रियल योद्धा

कंजूस ससुर से बहू ने दीवाली पर मांगी नीले रंग की साड़ी, फिर पापा जी ने दी ऐसी चीज, खुशी के मारे झूम उठी बहू