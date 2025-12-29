जो रूट vs सचिन तेंदुलकर, 296 टेस्ट पारियों के बाद किसमें कितना है दम?

Joe Root vs Sachin Tendulkar: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज़ जो रूट ने क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वह 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सिर्फ़ नौवें बल्लेबाज़ बन गए हैं. जो रूट ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में एशेज सीरीज़ के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 15 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. जो रूट के अब 380 इंटरनेशनल मैचों में 49.21 की औसत से 22,000 रन हो गए हैं. क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रूट से आगे सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, महेला जयवर्धने, जैक्स कैलिस, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा हैं.

जो रूट लगातार टेस्ट क्रिकेट में एक्टिव हैं और रन बना रहे हैं. जो रूट के नाम टेस्ट में अबतक 162 मैच में 296 पारियों में कुल 13777 रन बना लिए हैं. रूट के नाम टेस्ट में 40 शतक है. रूट विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में बनाए गए सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने में सबसे आगे हैं. ऐसे में जानते हैं कि 296 टेस्ट पारियों के बाद सचिन और जो रूट का रिकॉर्ड कैसा रहा है, कौन आगे है.

296 पारियों के बाद जो रूट

टेस्ट में जो रूट ने अबतक 296 पारियां खेल चुके हैं. रूट के नाम 13762 रन दर्ज है वहीं, रूट ने इस दौरान 50.97 की औसत के साथ रन बनाए हैं. 296 टेस्ट पारियों के बाद रूट के नाम 40 शतक और 66 अर्धशतक दर्ज है. रूट अबतक 15 पारियों में डक पर आउट हुए हैं.

296 टेस्ट पारियों के बाद सचिन तेंदुलकर

सचिन ने जब 296 टेस्ट पारी खेली थी तो उनके नाम 14811 रन दर्ज थे. सचिन ने इस दौरान 51 शतक और 60 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया था. सचिन ने 196 टेस्ट पारियों के दौरान 56.32 की औसत के साथ रन बनाए थे, इस दौरान सचिन 14 बार डक पर आउट हुए थे. तेंदुलकर ने ओवरऑल अपने टेस्ट करियर में 200 मैच में 329 पारियों में 15921 रन बनाए हैं. जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल है.

2144 रन पीछे सचिन से

इस समय जो रूट सचिन तेंदुलकर से 2144 रन पीछे हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि रूट कबतक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. क्या रूट सचिन के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के महारिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे. यह समीकरण काफी दिलचस्प बना हुआ है.