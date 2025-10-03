विदेश में भारतीय पर्यटकों के बिहेव से तंग आया यात्री, बोला- वेरी पुअर पीपल, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

विदेशों से अकसर ये शिकायतें आती रही हैं कि भारतीय देश से बाहर भी सिविक सेंस लेस है और उनका बिहेव काफी बेकार होता है. अब एक बार फिर ऐसा केस सामने आया है. एक विदेशी यात्री ने विदेश में भारतीय टूरिस्टों के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है. यात्री ने लिखा कि लगभग हर बार जब भी वे भारतीय पर्यटकों के आसपास होते थे, तो वहां शोर, अराजकता और बहुत शर्मनाक हरकतें देख बेकार महसूस होता था. इस शख्स ने भारतीय टूरिस्टों के भद्दे व्यवहार पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इस विदेशी ट्रैवलर ने अपने इस पोस्ट को 'वाय डू सो मेनी इंडियन टूरिस्ट बिहेव सो पुअरली अब्रोड' दिया है.

भारतीय में कोई सिविक सेंस नहीं (Traveller Calls Out Poor Behaviour Of Indian Tourists Abroad)

यूजर ने यह पोस्ट लाउंज में बैठकर सिंगापुर से न्यूजीलैंड वापस जाने वाली उड़ान का इंतजार करते हुए लिखी थी. यात्री ने पोस्ट में लिखा, 'यह कोई शिकायत या नफरत भरी पोस्ट नहीं है, बस एक ईमानदारी से लिखी गई बात है, इस यात्रा से पहले, मैंने केवल वीडियो देखे थे या कहानियां सुनी थीं कि कुछ ग्रुप विदेशों में कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना कुछ और अलग ही अनुभव रहा, खास तौर पर, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि बहुत से भारतीय (मेरे अपने लोग) यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह का व्यवहार करते हैं'. रेडिट यूजर ने कहा कि सम्मानजनक सार्वजनिक व्यवहार सिखाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को फायदा हो सकता है. साथ ही, लोगों को साझा जगहों पर समझदारी से काम लेना भी सीखना चाहिए.

यूजर ने लिखा है, 'यह वाकई निराशाजनक है, हमारे पास इतनी अच्छी संस्कृति है और गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह का सार्वजनिक व्यवहार वास्तव में इन सब को बेकार कर देता है, काश, हमारे देश में जगहों पर सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के तरीके सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता, खासकर जब हम किसी दूसरे देश में हों जहां हम सिर्फ अपने अलावा और भी बहुत कुछ का प्रतिनिधित्व कर रहे हों'.

सोशल मीडिया रिएक्शन (Social Media Reaction)

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है और कुछ लोग उनसे सहमत भी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भारतीयों का ग्रुप में यात्रा करना हमेशा एक समस्या होती है, मैं कई बार बुलाए जाने के बावजूद इंडियन ग्रुप में यात्रा करने से हमेशा बचता हूं और अपने परिवार के साथ यात्रा करना पसंद करता हूं'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हम भारतीयों में अनुशासन आम बात नहीं है'. एक तीसरे ने लिखा, 'मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, मुझे ब्रिस्टल हवाई अड्डे पर इसका सामना करना पड़ा, जहां कुछ लोगों ने तस्वीरें लेने के लिए एंट्री गेट को ब्लॉक कर दिया था, मैं इस एक्साइटमेंट को समझ सकता हूं, लेकिन जिस तरह से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह थोड़ा आहत करने वाला है'.

