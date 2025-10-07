विज्ञापन
पानी भरे खेत को जोत रही थी मां, पास ही तसले में लेटी खेल रही नन्ही परी, Video देख यूजर्स बोले- रियल योद्धा

इस वीडियो में एक महिला पानी से भरे खेत में फसल लगा रही है और उसकी दुधमुंही बच्ची एक तसले में लेटी हुई है और यह तसला खेत में भरे पानी में तैर रहा है.

पानी भरे खेत को जोत रही थी मां, पास ही तसले में लेटी खेल रही नन्ही परी, Video देख यूजर्स बोले- रियल योद्धा
पानी भरे खेत को जोत रही मां, तसले में लेटी हुई है नन्ही परी, दिल छू रहा Video

घर के काम करने में सौ बहाने ढूंढने वाली महिलाएं जरा इस वीडियो को देख लें. वो महिलाएं भी इस वीडियो को देख लें, जो मिनट-मिनट में सिर और कमर दर्द का बहाना बनाकर बेड पकड़ लेती हैं और वो महिलाएं भी इस वीडियो को देखें, जो काम पर से आने के बाद घर के एक काम को हाथ तक नहीं लगाती है. इतना ही नहीं, वो भी महिलाएं इस वीडियो को देखें, जो महिलाओं को फिजिकली और इमोशनली कमजोर समझती हैं और लाचार होने का नाटक करती हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कामचोर, बहानेबाज और फिजूलखर्ची करने वाली महिलाएं फिर भी नहीं समझती हैं, तो फिर उनका मालिक भगवान है. इस वीडियो में है एक मां और उसकी फूल सी बच्ची. मां और बेटी का यह वीडियो आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है, जो यह बताती है कि औरत बस मां के रूप में ही मजबूत है.

बच्ची को खेत में लेकर काम करती मां

इस वीडियो में एक महिला पानी से भरे खेत में फसल लगा रही है और उसकी दुधमुंही बच्ची एक तसले में लेटी हुई है और यह तसला खेत में भरे पानी में तैर रहा है. मगर इस मां के चेहरे पर शिकायत नहीं बस मुस्कान है, क्योंकि इसकी बच्ची इसकी आंखों के सामने है और इसके लिए इससे बड़ी कोई और ताकत नहीं है. इस महिला ने उन महिलाओं के मुंह पर तमाचा मारा है, जो घर के जरा से काम पर सौ बहाने बनाने में देर नहीं लगाती है. इस महिला ने उन महिलाओं के मुंह पर तमाचा मारा है, जो ऑफिस से आने वाले पति को एक ग्लास पानी तक नहीं देती हैं. इस मां की ममता ने उन महिलाओं के मुंह पर भी तमाचा मारा है, जो आज दिनभर मोबाइल में घुसी रहती हैं. औरत भले ही बहन, पत्नी और बेटी के रूप में कमजोर हो, लेकिन मां के रूप में वह योद्धा है.

देखें Video:


वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?
अब इस वीडियो पर लोगों ने उन महिलाओं को खरी-खोटी सुनाई है, जो मिनट-मिनट पर कामचोरी करने में पीछे नहीं रहती हैं. इस वीडियो पर 2.94 लाख व्यूज आ चुके हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'एक कामकाजी होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से बच सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो'. दूसरा लिखता है, 'असली नारीवादी'. तीसरे ने लिखा है, 'मां और बच्चे के बीच खुशी के उस पल को कोई पैसा नहीं खरीद सकता, यह अनमोल है'. कुछ लोगों ने टिप्पणी की है कि वह कितनी गरीब है, यह साफ है कि आप बात समझने से चूक गए हैं'. एक ने लिखा है, 'मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, जब मैं काम पर बाहर होता हूं, तो वो बच्चे का ख्याल रखती है, सभी महिलाओं को सलाम'. एक ने लिखा है, दुनिया में मां से बड़ा योद्धा कोई नहीं'. 

