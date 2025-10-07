कंजूस ससुर से बहू ने दीवाली पर मांगी नीले रंग की साड़ी, फिर पापा जी ने दी ऐसी चीज, खुशी के मारे झूम उठी बहू

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो शेयर होते हैं और उन्हीं में से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो दिल की छू जाते हैं और मन को सुकून देते हैं. वहीं आज हम आपको एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे, वाह बहू और ससुर की जोड़ी कितनी गजब की है. दोनों बाप- बेटी लग रहे हैं.



बहू ने ससुर से मांगी साड़ी



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में, बहू अपने ससुर से साड़ी की डिमांड कर रही है और बोल रही है कि मुझे इस दिवाली पर नीली रंग की साड़ी चाहिए. बता दें, जहां हमारे समाज में बहू अक्सर ससुर के आगे घूंघट करती है और उनके आगे कम बातचीत करती है, वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि बहू अपने ससुर से खुलकर बात कर रही है और अपनी मनचाही साड़ी मांग कर रही है. बता दें, भले ही दोनों का रिश्ता ससुर और बहू का हो, लेकिन वीडियो देखने से लग रहा है कि जैसे बाप- बेटी के बात कर रहे हैं और दोनों के बीच मीठी नोकझोंक हो रही है.



बता दें, शुरुआत में ससुर बहू से कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कहां से नीली साड़ी लेकर आऊं, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी साड़ियां है. इसके बाद बहू कहती है कि जिसके पास साड़ियां हैं, तो क्या वह एक और नई साड़ी नहीं ले सकता है. वहीं बाद में ससुरजी अलमारी से नीली रंग की साड़ी निकलते हैं और अपनी बहू को दे देते हैं. इसके बाद बहू हैरान हो जाती है और पूछती है यह कहां से लाए. फिर ससुर कहते हैं, यह तुम्हारी सास की है. वहीं बहू साड़ी देखकर काफी खुश हो जाती है.

देखें Video:



सोशल मीडिया पर यह वीडियो, harshi_tadaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, " कंजूस ससुर जी से नीली साड़ी के लिए लड़ाई"



वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ससुर और बहू का ये मजेदार वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है. अब तक इस वीडियो को 55,266 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वहीं हजारों की संख्या में व्यूज आ चुके हैं. बता दें, जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कसम से आप दोनों को देखकर बाप- बेटी की फीलिंग आ रही है, कोई नहीं कह सकता है यह आपके ससुर है', दूसरे यूजर ने लिखा, ' ऐसे ससुर मिले तो लड़की को कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होगी', तीसरे यूजर ने लिखा, 'यहां तो हमारी सास साड़ी देती है, आपको ससुर जी से मिल गई है. आप बहुत लकी है'.

