Vijay Hazare Trophy: पहली ही गेंद पर छक्का...310 के स्ट्राइक रेट से मेघालय के खिलाफ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का आया तूफान

Vaibhav Suryavanshi, Bihar Vs Meghalaya : वैभव सूर्यवंशी ने मेघालय के खिलाफ मैच में 10 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए, सूर्यवंशी ने 310 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, अपनी पारी में सूर्यवंशी ने 6 चौके और एक छक्का लगाने का कमाल किया. हालांकि अपनी पारी को वैभव बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और आकाश कुमार की गेंद पर कैच आउट हो गए. वैभव के आउट होने के बाद मेघालय के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली. बता दें कि वैभव ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 190 रन की तूफानी पारी खेली थी. (स्कोरकार्ड)

पहली ही गेंद ,से आतिशी पारी, गेंदबाजों के उड़े होश

वैभव सूर्यवंशी ने मेघालय के खिलाफ मैच में पहली ही गेंद पर छक्का मारा. इसके बाद उन्होंने लगातार दो चौके लगाए. पहले ही ओवर से वैभव ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे. बता दें कि वैभव ने अपनी 31 रन की पारी में 30 रन चौके और छक्के से बनाए, 14 साल के बल्लेबाज की ऐसी बल्लेबाजी देख मेघालय के गेंदबाजों को सांप सूंघ गया था. यह तो किस्मत अच्छी रही कि वैभव 31 रन बनाकर आउट हो गए.

बिहार को JSCA क्रिकेट स्टेडियम में जीत के लिए 218 रन बनाने हैं.

मैच की बात करें तो मेघालय ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 9 विकेट पर 217 रन बनाए, मेघालय की ओर से राम ने सबसे ज्यादा 56 रन की पारी खेली, बिहार की ओर से साबिर खान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.

मेघालय प्लेइंग इलेवन

अर्पित सुभाष भटेवरा, एरियन संगमा (विकेटकीपर), स्वास्तिक छेत्री, किशन लिंगदोह, जसकीरत सिंह, राम गुरुंग, आकाश चौधरी, स्वजीत दास, अनीश चरक, दिप्पू संगमा (कप्तान), लैरी संगमा

बिहार प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आकाश राज, आयुष लोहारूका (विकेटकीपर), साकिबुल गनी (कप्तान), बिपिन सौरभ, सूरज कश्यप, शब्बीर खान, हिमांशु तिवारी, साबिर खान

साल 2025 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा

बिहार के समस्तीपुर के रहनेवाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में शतक लगाकर सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर लिस्ट-A शतक लगाने रिकॉर्ड बना डाला. उन्होंने 14 साल की उम्र में शतक लगाकर पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव ने विजय हज़ारे की अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.