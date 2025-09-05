NICU में भर्ती थी बच्ची, मैनेजर ने कर्मचारी को ऑफिस आने को कहा, वायरल पोस्ट से बढ़ सकती है टेंशन

प्राइवेट नौकरी किसी नर्क में होने से कम नहीं है. खासकर मल्टीनेशनल और आईटी कंपनियों में कर्मचारियों का इतना बुरा हाल है कि वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं. प्राइवेट नौकरी में एक छुट्टी के लिए कर्मचारी को रिपोर्टिंग मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ जाता है और यदि फैमिली इमरजेंसी में बिना बताए या देर से अपडेट करने पर छुट्टी ले ली तो फिर पूछो मत कितना टॉर्चर सहना पड़ता है. यहां तक कि नौकरी भी चली जाती है. अब फैमिली इमरजेंसी में फंसे एक फ्रेशर कर्मचारी ने छुट्टी ली और उसे रिपोर्टिंग मैनेजर से ऐसा जवाब मिला कि उसकी टेंशन और बढ़ गई. इस कर्मचारी ने कहा कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से कर रहा है और बावजूद इसके उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ.

कर्मचारी की बढ़ी चिंता (Asked Employee To Join Office Despite Family Crisis)



घर में बैक-टू-बैक इमरजेंसी के चलते उसे छुट्टी लेनी पड़ी. पहले उसकी दादी का निधन हुआ और फिर प्रीमेच्योर भतीजी का जन्म हुआ. उसने फैमिली इमरजेंसी में अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से कुछ दया की उम्मीद की थी. बजाय इसके उन्होंने कर्मचारी को काम पर आने को कहा. रेडिट पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा है, 'मेरी भतीजी का जन्म समय से पहले हो गया और उसे मेडिकल निगरानी में रखना पड़ा, कुछ दिन पहले ही मेरी दादी का निधन हुआ था, फिर भी, मुझे ऐसे समय में ऑफिस जॉइन करने के लिए कहा गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मेरी मैनेजर एक महिला हैं, जिससे यह और भी निराशाजनक है'.

मैनेजर ने कहा आने की कोशिश करना (Employee Viral Reddit Post )

इस कर्मचारी ने अपनी मैनेजर के साथ हुई व्हाट्सएप बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें कर्मचारी ने कॉल मिस करने के लिए माफी मांगी और स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा, 'हमारा बच्चा एनआईसीयू में है और अगले 24 घंटों तक निगरानी में रहेगा, मैं कल भी काम पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी अस्पताल में हूं'. इस पर मैनेजर ने पहले जवाब दिया, 'ठीक है बेटा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया, फिर अगले मैसेज में उसने लिखा, 'लेकिन अगर कल आने की कोई संभावना हो, तो कृपया कोशिश करना'.

