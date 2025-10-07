क्रिकेट की सबसे बड़ी फैन निकली दादी, भारत-PAK मैच की बताई ऐसी डिटेल्स, यूजर्स बोले- इनको टीवी पर होना चाहिए

क्रिकेट ऐसा खेल है, जिसके फैंस आपको चारों ओर मिल जाएंगे और सबसे खास बात ये है कि हर उम्र के लोग इस खेल को पसंद करते हैं. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला मैच के बारे में विस्तार से बता रही है. बता दें, अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट फैन है, तो यकीनन इन महिला की क्रिकेट की नॉलेज सुन आप हैरान हो जाएंगे.



बुजुर्ग महिला ने बताया- .इंडिया कैसे जीता ,ट्रॉफी इंडिया ने क्यों नहीं ली

सोशल मीडिया पर एक महिला ने अपनी दादी का वीडियो शेयर किया है. वह खुद वीडियो में कहती नजर आ रही हैं, 'भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ है, उसके बारे में मेरी दादी सब कुछ जानती है. मैं चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और उनसे मैच से जुड़े प्रश्न पूछूंगी'.



इसके बाद दादी कहती नजर आ रही है, जब भारत ने खेलना शुरू किया, तो सबसे शुभमन गिल और दो खिलाड़ी आउट हो गए थे. इस मैच को रिंकू सिंह ने जिताया है, जब उन्होंने चौका मारा'. दादी कहती हैं एक बॉल पर दो रन की जरूरत थी, जिसके बाद रिंकू ने चौका मार दिया. दादी ने कहा, भारत को जीतने के लिए 147 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत ने 149 रन बना लिए थे और जीत हासिल की.

देखें Video:



बता दें, ये वीडियो nidhi_di_duniya नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "दादी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है उन्होंने पूरा मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का..इंडिया कैसे जीता ,ट्रॉफी इंडिया ने क्यों नहीं ली, सभी डिटेल्स में बताया अभी तो आप को थोड़ी सी क्लिप दिखाई है"



लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. हजारों की संख्या में व्यूज आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वाह दादी आप तो बहुत बड़ी फैन निकली', दूसरे यूजर ने लिखा, ' जितनी नॉलेज दादी को है, उतनी तो BCCI को भी नहीं होगी', तीसरे यूजर ने लिखा, ' दादी को एक- एक क्रिकेटर का नाम याद है, कमाल की बात है'.

