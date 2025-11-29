बस की विंडो सीट पर बैठी पत्नी को लग रही थी तेज़ धूप, बचाने के लिए पति ने जो किया, देखकर दिल हार बैठे लोग

सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाली कहानी वायरल हो रही है, जिसमें एक साधारण सा इशारा लोगों के दिलों को पिघला रहा है. एक यात्री ने भरी हुई लोकल बस में एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सभी भावुक हो गए. उसने देखा कि एक शख्स अपनी सोई हुई पत्नी को धूप से बचाने के लिए पूरे सफर तक खिड़की के परदे पकड़कर खड़ा रहा, ताकि धूप उसकी आंखों पर न पड़े.

पति का समर्पण बना चर्चा का विषय

यात्री के अनुसार बस बेहद भीड़भाड़ वाली थी और बैठने की जगह नहीं थी. एक साधारण मेहनतकश दंपत्ति पास में बैठा था, पत्नी सफर के दौरान थककर सो गई थी. खिड़की के पर्दे में थोड़ा सा गैप था, जिससे आती धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी. यह देखकर पति ने चुपचाप अपना हाथ उठाकर पूरे सफर, लगभग चालीस मिनट तक पर्दा पकड़े रखा ताकि पत्नी आराम से सो सके.

यात्री ने लिखा कि अक्सर लोग रिश्तों में कम होते प्रयासों की शिकायत करते हैं, लेकिन यह दृश्य साबित करता है कि प्यार हमेशा बड़े-बड़े सरप्राइज़ या दिखावे वाले इशारों में नहीं होता. कई बार प्यार बस इतना होता है, किसी को आराम मिले, इसलिए पर्दा पकड़े रहना. इस छोटे से त्याग ने लोगों को दिखाया कि सच्चा प्यार चुपचाप, बिना दिखावे के निभाया जाता है.

भावुक प्रतिक्रियाओं की बाढ़

यह कहानी जैसे ही सामने आई, लोगों ने दिल से जुड़ी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा- “यही असली प्यार है… शांत, स्थिर और सच्चा.” दूसरे ने कहा- “छोटे-छोटे ख्याल बड़े इशारों से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं.” एक कमेंट में लिखा था- “मेरे माता-पिता भी ऐसे ही थे, बिना बोले एक-दूसरे का ख्याल रखने वाले.” कई लोगों ने कहा, कि ऐसे प्यार को आजकल सार्वजनिक जगहों पर बहुत कम देखा जाता है.

यह भी पढ़ें: शादी में रॉयल लुक में टिप-टॉप बनकर पहुंचा शख्स, वहां पहुंचते ही लगा ज़ोर का झटका, Video देख नहीं रुकेग हंसी

लेह जाना सस्ता, गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा जाना महंगा! टैक्सी की कीमतों ने सबको कर दिया हैरान

शादी में जूता छुपाई की रस्म के दौरान शख्स ने लगा दी जूते की बोली, ऐसे की नीलामी, देखकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी