भूख लगते ही खुद-ब-खुद खाना ऑर्डर करेगा यह AI डिवाइस, शख्स का अनोखा जुगाड़ वायरल, जानिए कैसे करेगा काम ?

तकनीक की दुनिया में रोज़ नए-नए प्रयोग सामने आते रहते हैं, लेकिन मंगलुरु के एक युवक ने ऐसा आइडिया तैयार किया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. सोहन एम राय नाम के कंटेंट क्रिएटर और स्टार्टअप फाउंडर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो पेट में गुड़गुड़ाहट होते ही अपने-आप खाना ऑर्डर कर देता है.

सोहन ने एक वीडियो में शेयर किया जिसमें उन्होंने “मॉम” यानी मील ऑर्डरिंग मॉड्यूल नाम का यह छोटा सा उपकरण तैयार किया है, जिसे बेल्ट पर लगाया जा सकता है. यह डिवाइस पेट से आने वाली आवाज़ को पहचानता है और उसी के अनुसार भोजन का ऑर्डर कर देता है. राय के मुताबिक, इसके हार्डवेयर में कई चीज़ें इस्तेमाल की गईं, जिनमें उनकी बहन का स्टेथोस्कोप भी शामिल है.

सोहन ने बताया कि इस डिवाइस को जांचने के लिए उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने मज़ेदार प्रतिक्रियाएं दीं हैं. कुछ यूज़र्स ने कहा, कि पेट की आवाज़ हमेशा भूख का संकेत नहीं होती, जबकि कुछ ने इस आविष्कार को “अनावश्यक लेकिन मज़ेदार” बताया.

एक शख्स ने मज़ाक में कहा कि वह भी ऐसा डिवाइस चाहता है ताकि अपने पालतू बिल्ली की भूख आसानी से समझ सके. कुछ लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि ऐसा आइडिया भविष्य में काफी उपयोगी हो सकता है.

कौन हैं सोहन एम राय?

सोहन मंगलुरु के रहने वाले हैं और “ज़िकिगाई” नाम से सोशल मीडिया पर तकनीक से जुड़े वीडियो बनाते हैं. लिंक्डइन जानकारी के अनुसार, उन्होंने सहयाद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से स्नातक किया है. कई टेक कंपनियों में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और साथ ही सोशल मीडिया पर रेगुलर कंटेंट बनाना शुरू किया.

इससे पहले भी वह चर्चा में आए थे, जब उन्होंने खुद का बनाया हुआ ड्रोन इस्तेमाल करके एक ऑर्डर डिलीवर किया था. उस प्रयोग में उन्होंने ड्रोन की मदद से एक पिज़्ज़ा सीधे घर तक पहुंचाया था. इस अनुभव को उन्होंने सुरक्षा और सावधानियों के साथ एक प्रयोग के रूप में किया था.

सोहन के ये नए-नए प्रयोग इंटरनेट यूज़र्स को लगातार आकर्षित कर रहे हैं. उनका कहना है कि तकनीक तब तक मज़ेदार है जब तक वह दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करे, चाहे वह प्रयोग थोड़ा अजीब ही क्यों न लगे.

