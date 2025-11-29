शादी में रॉयल लुक में टिप-टॉप बनकर पहुंचा शख्स, वहां पहुंचते ही जो देखा, लगा ज़ोर का झटका, नहीं रुकेगी हंसी

सोचिए कि अगर आप किसी शादी में बढ़िया सा सूट पहनकर बेहद स्टाइलिश लुक के साथ पहुंचे हैं. और साथ आप मन ही मन ये भी सोच रहे होंगे कि आपका लुक तो आज न जाने कितने लोगों का ध्यान खींचने वाला है. लेकिन, तभी शादी में आपको झटका लगता है और देखते हैं कि आपने जो आउटफिट पहना है वही सेम आउटफिट शादी में आए केटरिंग वालों ने भी पहनी हुई है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. इन दिनों एक बेहद मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है. आजकल लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है और जैसे ही कोई मज़ेदार या रिकॉर्ड करने लायक मोमेंट दिखता है, लोग तुरंत उसे कैप्चर करके इंटरनेट पर डाल देते हैं. इसी तरह यह वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो शादी से जुड़ा है और काफी यूनिक भी.

शादी में स्टाइलिश बनकर पहुंचा शख्स

शादी का सीजन चल रहा है और हर कोई किसी न किसी शादी में जाने की तैयारी में लगा रहता है. ऐसे में लोग खास तौर पर अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं. लेकिन इस वायरल वीडियो में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिन ही खराब हो गया. वह शादी में एकदम टिप-टॉप लुक में पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि वही ड्रेस वेटरों ने भी पहन रखी थी. कपड़े मैच होना आम बात है, पर इस मामले में समस्या ये थी कि कोई भी उसे गलतफहमी में वेटर समझ सकता था और यही बात उसके दोस्तों ने पकड़ ली.

देखें Video:

शख्स का पोपट बन गया

वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसके दोस्त उसका मज़ाक उड़ाते हुए खूब मजे ले रहे हैं. शख्स भी इस स्थिति से साफ-साफ परेशान दिखाई देता है. अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शादी में किसी का वेटरों जैसा ड्रेस पहन लेना किसी भी इंसान के लिए बेहद अजीब और शर्मिंदगी भरा मोमेंट बन सकता है. यह वीडियो एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर @ikpsgill1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे काफी लोगों ने देख लिया था और कमेंट्स की भरमार लग चुकी थी. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा- “हर लड़के के लिए सबसे बुरा सपना.” कई लोगों ने लिखा कि शादी में जाने से पहले अब वे ड्रेस कोड दो-तीन बार चेक करेंगे.

