 सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का बोरे से बनी टी शर्ट को बेचते हुए नजर आ रहा है. इसे बेचकर वह अच्छी खासी कमाई करता हुआ नजर आ रहा है.

बेरोजगारी का जबरदस्त इलाज, पुराने बोरे से लड़के ने छापे हजारों रुपए, VIDEO में देखें भौकाली आइडिया
पुराने बोरे से टी-शर्ट बनाकर लड़के ने की 3,700 की कमाई, Video वायरल

Boy makes trendy tshirt from sack: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के का अनोखा जुगाड़ हर किसी को हैरान कर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का पुराने बोरे का इस्तेमाल करके उससे टी-शर्ट तैयार करता है और उसे बेचने के लिए दिल्ली के फेमस और पॉश इलाके कनॉट प्लेस पहुंच जाता है. उसका यह आइडिया जितना अनोखा है, उतना ही प्रेरणादायक भी.

दर्जी ने बोरे को दिया नया रूप, लगाया आरामदायक अस्तर
वीडियो में लड़का बताता है कि वह पहले पुराने बोरे को एक दर्जी के पास ले गया. दर्जी ने उस बोरे से टी-शर्ट काट-छांट कर तैयार की, जिसे पहनने में दिक्कत न हो इसलिए अंदर से अस्तर भी लगाया गया. यह प्रोसेस पूरा होने के बाद लड़का बिना किसी झिझक के कनॉट प्लेस की मार्केट में पहुंच गया.

लड़के का कॉन्फिडेंस जीत गया लोगों का दिल
शुरुआत में लोग उसे देखकर हंसते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं. लेकिन जैसे ही लड़का टी-शर्ट दिखाता है, कई लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं. केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि कुछ विदेशी लोग भी इस ‘जुगाड़ टी-शर्ट' को खरीदते नजर आते हैं. इसका अनोखा आइडिया और रीसाइक्लिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को खूब पसंद आता है.

देखें Video:

विदेशी भी हुए कायल, जमकर खरीदी ‘जुगाड़ टी-शर्ट'
लड़का बताता है कि एक टी-शर्ट बनाने में उसका लगभग 350 रुपये का खर्च आया है, जबकि वह उसे 3,700 रुपये तक में बेच देता है. यानी एक बोरे से बनी टी-शर्ट ने उसे 10 गुना से भी ज्यादा मुनाफा दिलाया. सोशल मीडिया पर लोग इस लड़के की क्रिएटिविटी, मेहनत और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

"इंडिया बिजनेस आइडियाज का पावरहाउस है!"
एक यूजर ने कमेंट किया-“अब भाई लोग बोरा भी पहनेंगे!” जबकि दूसरे यूजर ने लिखा- “इंडिया बिजनेस आइडियाज का पावर हाउस बनता जा रहा है.”

Gunny Bag T-shirt, Recycled Clothing Idea, Boy Makes Trendy Tshirt From Sack
