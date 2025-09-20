विज्ञापन
विशेष लिंक

जापान में लोग खाते हैं केकड़े वाला पापड़, ऐसे होता है तैयार, Video देख यूजर्स बोले- ये तो जापानी खाखरा है !

Crab Rice Crackers का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसे जापानी खाखरा बता रहे हैं और इसके बनाने का तरीका देखकर हैरान हैं. जानिए क्यों यह स्नैक इंटरनेट पर छाया हुआ है..

Read Time: 3 mins
Share
जापान में लोग खाते हैं केकड़े वाला पापड़, ऐसे होता है तैयार, Video देख यूजर्स बोले- ये तो जापानी खाखरा है !
जापान में लोग खाते हैं केकड़े वाला पापड़, ऐसे होता तैयार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आपने अक्सर देखा होगा कि चीन, जापान, उत्तर और साउथ कोरिया जैसे देशों में तरह-तरह की चीजें खाई जाती है, जिसमें चमगादड़, केकड़ा, मेंढक, छिपकली, झींगा मछली और ना जाने क्या-क्या डिश वहां खाई जाती है. इन वीडियो को देखने के बाद आप और हम यही सोचते हैं कि ये लोग इस तरह की चीजें कैसे खा लेते हैं. अब इस तरह का ही एक वीडियो जापान से आया है. यहां केकड़ा और झींगा मछली को पापड़ बनाकर खाया जा रहा है. यकीन नहीं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को देखते हैं.

केकड़े वाला पापड़ (Crab Rice Cracker Viral Video)
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक शॉप पर केकड़ा और झींगा मछली को तवे पर रख चावल के बैटर के साथ कैसे उसका पापड़ बनाया जा रहा है. वीडियो में एक जापनी शख्स को केकड़े वाला पापड़ खाते हुए देखा जा रहा है. यह खाने में बहुत करारा है, क्योंकि वीडियो में उसके खाने पर कचर-कचर की आवाजें भी आ रही हैं. यह शख्स बड़े ही मजे से केकड़े के पापड़ का स्वाद ले रहा है. अगर आप इस केकड़े वाले पापड़ को ध्यान से देखेंगे तो यह आपको एक ऑयल पेंटिंग की तरह लगेगा. अब इस केकड़े वाले पापड़ पर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं.

देखें Video:
 

लोगों ने कहा जापानी फाफड़ा (Crab Rice Cracker Japan)
इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'केकड़े का स्क्रीनशॉट निकाल दिया'. दूसरा लिखता है, 'मुझे यह बहुत खूबसूरत लगा'. तीसरे ने लिखा है, 3डी क्रिएचर को 2डी में बदल दिया. चौथे यूजर ने लिखा है, 'यह जापानी खाकरा है'. इस वीडियो के कैप्शन में एक क्रेब राइस क्रेकर यानी केकड़े के पापड़ की कीमत 10 डॉलर है. यह शॉप जापान के सुकुजी स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर है और यह सुबह 9 बजे खुलती है और दोपहर 3 बजे बंद होती है. आपको बता दें, जापान के ओकिनावा में यह स्नैक बहुत पॉपुलर है और यहां केकड़ा और झींगा मछली के साथ-साथ कई समुद्री जीव को ऐसे ही बनाकर खाते हैं.

यह भी पढ़ें: स्कूटी पर महिला के पीछे बैठे शख्स ने चिल्ला-चिल्लाकर कही ऐसी बात, डर से भागने लगे सड़क पर जा रहे लोग !

ताजमहल से लाल किले तक जाने वाली 'रहस्यमयी सुरंग'! दुश्मन से बचने के लिए इसी रास्ते का होता था इस्तेमाल

रोटी, चावल नहीं इंजन ऑयल पीकर पेट भरता है ये शख्स, हर रोज़ 7 से 8 लीटर है खुराक, वजह जान चौंक जाएंगे आप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Crab Rice Crackers, Japan Viral Video, Japanese Food
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com