जापान में 1 लाख लोगों ने पार की 100 साल की उम्र, सबसे उम्रदराज सुशी मास्टर ने खोला लंबा जीने का राज

Japanese Lifestyle for Long Life: अक्सर हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान आराम करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उम्रदराज लोगों में काम करने का सामर्थ्य नहीं होता है. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो के मशहूर सुशी शेफ जीरो ओनो आज 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जज्बा और काम के प्रति समर्पण आज भी वैसा ही है जैसा दशकों पहले था. उन्होंने न सिर्फ तीन मिशेलिन स्टार्स हासिल किए, बल्कि दुनिया भर के नेताओं को अपने हाथों से सुशी परोसी और उनकी कला पर एक पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री भी बनी.

उम्र 100, लेकिन रिटायरमेंट नहीं

जीरो ओनो कहते हैं, “अब मैं हर दिन रेस्टोरेंट नहीं जा पाता. लेकिन, 100 की उम्र में भी अगर संभव हो तो काम करता हूं. मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है, काम” उन्होंने जापान के "Respect for the Aged Day" पर कहा कि वे अगले पांच साल और काम करना चाहते हैं.

सेहत का राज, काम करते रहना

जब टोक्यो की गवर्नर यूरीको कोइके ने उनसे उनकी सेहत का राज पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "काम करना." जीरो ओनो जापान के उन लगभग 1 लाख लोगों में शामिल हैं जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं.

सुशी की दुनिया में परफेक्शन की तलाश

1925 में जापान के हमामात्सु शहर में जन्मे ओनो ने मात्र 7 साल की उम्र में एक लोकल होटल के जापानी रेस्टोरेंट में काम सीखना शुरू किया. 25 की उम्र में वे टोक्यो चले गए और सुशी शेफ बने. 1965 में उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट Sukiyabashi Jiro खोला.

उनकी जिंदगी का मकसद रहा, सुशी में परफेक्शन पाना. 2012 में आई डॉक्यूमेंट्री Jiro Dreams of Sushi में उन्होंने कहा था, “मैं अभी भी परफेक्ट नहीं बना हूं. मैं चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन कोई नहीं जानता चोटी कहां है.”

फिल्म निर्देशक की नजर में ओनो

डायरेक्टर डेविड गेल्ब ने ओनो को एक शिक्षक और पिता समान व्यक्तित्व बताया. शुरुआत में वे ओनो की गंभीरता से डर गए थे, लेकिन जल्दी ही उनकी विनम्रता और ह्यूमर ने उन्हें सहज कर दिया. गेल्ब ने बताया कि जब वे एक ऑक्टोपस की मसाज का सीन एक घंटे तक फिल्मा रहे थे, तो ओनो ने मजाक में कहा,"तुम सबसे बोरिंग फिल्म बना रहे हो, चाहो तो छोड़ सकते हो." गेल्ब बोले, "उनकी उदारता और विनम्रता ने मुझे प्रेरित किया."

ओबामा को भी कराया इंतजार

ओनो अपने रेगुलर कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं. 2014 में जब जापानी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए बुकिंग करनी चाही, तो ओनो ने मना कर दिया क्योंकि रेस्टोरेंट पहले से फुल था. बाद में ओबामा ने देर शाम आकर सुशी का आनंद लिया. ओनो के बेटे योशिकाज़ु ने बताया कि ओबामा ने मीडियम फैटी ट्यूना सुशी खाते वक्त मुस्कुराकर आंख मारी थी.

मिशेलिन स्टार्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड

2007 में ओनो के रेस्टोरेंट को तीन मिशेलिन स्टार्स मिले, ऐसा करने वाले वे पहले सुशी शेफ बने. 2019 तक उन्होंने यह सम्मान बनाए रखा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें 93 साल और 128 दिन की उम्र में सबसे उम्रदराज मिशेलिन स्टार शेफ घोषित किया.

2020 में Sukiyabashi Jiro को मिशेलिन गाइड से हटा दिया गया क्योंकि अब वहां सिर्फ नियमित ग्राहक या टॉप होटलों के जरिए ही बुकिंग होती है.

अब सिर्फ खास मेहमानों के लिए

अब ओनो सिर्फ खास मेहमानों को सुशी परोसते हैं क्योंकि उनके हाथ पहले जैसे नहीं चलते. लेकिन, वे हार मानने को तैयार नहीं. जब उन्होंने टीवी पर जापान के सबसे बुजुर्ग पुरुष की 113 साल की उम्र में मृत्यु की खबर देखी, तो बोले, "13 साल और... मैं 114 तक जाऊंगा."

लाइफस्टाइल और पसंदीदा सुशी

ओनो शराब नहीं पीते, रोज टहलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं. उनसे जब उनकी पसंदीदा सुशी पूछी गई, तो तुरंत बोले, "मगुरो, कोहादा और अनागो" (टूना, गिजर्ड शैड और सॉल्टवॉटर ईल).

डायरेक्टर गेल्ब कहते हैं, "ये अविश्वसनीय है कि ये परंपरा 100 साल बाद भी जारी है और ओनो आज भी सक्रिय हैं. वे हम सभी के लिए प्रेरणा हैं." जीरो ओनो की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर जुनून और समर्पण हो, तो इंसान हर उम्र में चमक सकता है.

