देशभर में कड़ाके की ठंड: 4 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, 17 राज्यों में येलो अलर्ट, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

देश के बड़े हिस्से इस समय भीषण ठंड, शीतलहर और घने से बहुत घने कोहरे की चपेट में हैं. भारत मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के लिए अगले 4–5 दिनों तक गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, 4 राज्यों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 17 राज्यों में घने कोहरे का येलो अलर्ट लागू किया गया है.

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. जबकि असम और मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंगलवार को घने कोहरे की संभावना है'.

शीतलहर और शीत दिवस की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 6 से 9 जनवरी, पश्चिमी राजस्थान में 8 से 10 जनवरी, पूर्वी राजस्थान में 6 से 10 जनवरी, छत्तीसगढ़ में 6 से 8 जनवरी और झारखंड में 6–7 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की बहुत संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में 6 जनवरी को शीत दिवस की स्थिति बन सकती है.

पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान -10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी की सबसे ठंडी रात रही. कुकुमसेरी, कल्पा, नारकंडा और सोलन समेत कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में झीलें और नाले जमने लगे हैं, जबकि कोकसर, कल्पा और गोंदला में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है.

मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित

उत्तर भारत और मध्य भारत के मैदानी राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. घने कोहरे के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. कई उड़ानें देरी से चल रही हैं और ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है.

कई राज्‍यों में स्कूल बंद

बिहार और राजस्थान समेत कई राज्‍यों में ठंड के चलते बच्‍चों के स्‍कूल बंद कर दिए गए हैं. राजस्‍थान के 20 जिलों में ठंड और कोहरे के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल अलग-अलग अवधि के लिए बंद कर दिए गए हैं.

वहीं बिहार के उत्तर और उत्तर-पूर्वी जिलों, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. गया में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

गर्म कपड़े पहनें, बच्‍चों-बुजुर्गों का खयाल रखें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस के रोगियों को घर में रहने, गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव की सलाह दी है. किसानों को भी फसलों को पाले से बचाने के उपाय करने को कहा गया है. IMD ने चेतावनी दी है कि 10 जनवरी तक हालात गंभीर बने रह सकते हैं, इसके बाद धीरे-धीरे राहत मिलने की संभावना है.