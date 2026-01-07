इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में अमर हो गए बेन स्टोक्स, यह कारनामा करने वाले बने पहले कप्तान

Ben Stokes, Australia vs England: बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने इतिहास रच दिया है. वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामने मामले में उन्होंने पूर्व दिग्गज बॉब विलिस (Bob Willis) की बराबरी की है. दिवंगत विलिस ने इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 77 विकेट चटकाए थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में जारी आखिरी मुकाबले में मार्नस लाबुशेन को आउट करते हुए स्टोक्स के विकेटों की भी संख्या 77* हो गई है.

टॉप 5 में ये दिग्गज भी शामिल

बेन स्टोक्स और बॉब विलिस के बाद तीसरे स्थान पर रे इलिंगवर्थ का नाम आता है. इलिंगवर्थ ने इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 51 विकेट चटकाए थे. चौथे स्थान पर गब्बी एलन काबिज हैं. जिन्होंने कप्तान के तौर पर 42 विकेट अपने नाम किए हैं. टॉप 5 में आखिरी पायदान पर जॉनी डगलस का नाम आता है. डगलस ने कप्तान के रुप में 37 विकेट चटकाए थे.

इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

77 विकेट - बेन स्टोक्स

77 विकेट - बॉब विलिस

51 विकेट - रे इलिंगवर्थ

42 विकेट - गब्बी एलन

37 विकेट - जॉनी डगलस

35 विकेट - इयान बॉथम

एशेज 2025-26 में मिला जुला रहा स्टोक्स का प्रदर्शन

एशेज 2025-26 में बेन स्टोक्स का प्रदर्शन मिला जुला रहा. बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने नौ पारियों में कुल 183 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने इतनी ही पारियों में 15 सफलता प्राप्त की. उनका आंकड़ा और भी बढ़ सकता था. मगर आखिरी टेस्ट के चौथे दिन वह चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए.

