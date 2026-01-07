विज्ञापन
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, UP समेत इन 6 राज्यों में आज बहुत घना कोहरा, शीत लहर से भी सावधान!

Weather Update: 7 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में, 7-8 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, UP समेत इन 6 राज्यों में आज बहुत घना कोहरा, शीत लहर से भी सावधान!
7 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम.
  • मौसम विभाग ने दिल्ली समेत छह राज्यों में घने कोहरे और चार राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
  • अगले 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
  • पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में शीतलहर की संभावना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
नई दिल्ली:

पहाड़ों से लेकर मैदान तक, इन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही है. ठंड के साथ ही कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है. इस पर शीत लहर से और भी बुरा हाल है. सर्दी और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे और 4 राज्यों के लिए शीतलहर की चेतावनी  जारी कर दी है. इसीलिए घरों से निकलने से  पहले सावधान रहें. वाहन जरा सावधानी से चलाएं. भले ही देर से पहुंचें लेकिन धीर चलें.

ये भी पढ़ें- देशभर में कड़ाके की ठंड: 4 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, 17 राज्यों में येलो अलर्ट, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

7 जनवरी को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

भारत मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कोहरे के साथ ही शीतलहर की भी मार लोगों को  झेलनी पड़ेगी. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि बुधवार को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में शीत लहर और बहुत घने कोहरे का संकट गहरा सकता है.

दिल्ली, पंजाब में घना कोहरा और शीतलहर

मौसम विभाग के मुताबिक, "अगले 5-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है". बहुत घने कोहरे के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में शीत लहर की संभावना को देखते हुए शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

इन राज्यों को भी रुलाएगी शीत लहर 

भारत मौसम विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि, "7 से 9 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में, 8 से11 तारीख के दौरान राजस्थान में, 7 और 8 तारीख को मध्य प्रदेश में, 7-8 जनवरी के दौरान विदर्भ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में शीत लहर की स्थिति रहने की बहुत संभावना है".

यूपी, उत्तराखंड में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

जबकि 7 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में, 7-8 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है.

