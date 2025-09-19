स्कूटी पर महिला के पीछे बैठे शख्स ने चिल्ला-चिल्लाकर कही ऐसी बात, डर से भागने लगे सड़क पर जा रहे लोग !

अक्सर सड़कों पर चलते समय हम किसी मज़ाक या शरारत को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कई बार वही मज़ाक लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल भी बना देता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ चिल्ला-चिल्लाकर कुछ ऐसा कह देता है कि रास्ते से गुज़र रहे लोग घबरा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं.

लोगों को लगा कि शायद ये मज़ाक कर रहा है

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला स्कूटी चला रही है और उसके पीछे बैठा दोस्त अचानक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, वो कहता है... हट जाओ इसको चलानी नहीं आती... पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये मज़ाक कर रहा है, लेकिन जब उसने बार-बार अपनी बात दोहराई, तो पैदल चल रहे लोग डरकर भागने लगे. कुछ ने तो जल्दी-जल्दी अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश भी की, ताकि बाद में सच पता चल सके.

देखें Video:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @guru_bal नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. लोगों के रिएक्शन भी काफ़ी मज़ेदार हैं. किसी ने लिखा – “ये बंदा कॉमेडी शो में होना चाहिए था,” तो किसी ने कहा – “अरे भाई, अगली बार ज़रा सोच-समझकर चिल्लाना, कहीं पुलिस पकड़ न ले.”

ऐसे प्रैंक या मज़ाक से दुर्घटना हो सकती है

यह घटना जहां हास्यास्पद लगी, वहीं इसने एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या सड़क पर इस तरह की हरकतें सही हैं? कई लोगों का कहना है कि ऐसे प्रैंक या मज़ाक से दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि लोग घबराहट में गलत कदम उठा सकते हैं. वहीं दूसरी ओर, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स इसे “मस्त मौला मस्ती” कहकर शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया की यही खासियत है कि यहां हर छोटी-बड़ी घटना मज़ाकिया अंदाज़ में वायरल हो जाती है. लेकिन इससे यह भी सीख मिलती है कि हमें सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. मज़ाक ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा मज़ाक किसी परेशानी का कारण भी बन सकता है.

