Education System: न एग्जाम..न होमवर्क, इस क्लास तक होती है बच्चों की मौज

Japan school system: क्या आपको पता है जापान का स्कूल सिस्टम कैसा है? जापान का स्कूल एजुकेशन सिस्टम भारत से बहुत अलग है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि, वहां चौथी क्लास के बच्चों के एग्जाम नहीं होते. पढ़ें पूरी खबर.

दुनिया से अलग हैं यहां के स्कूलों के ये नियम, इसलिए वहां के बच्चे होते हैं इतने स्मार्ट!

Japanese education viral video: सोचिए, एक ऐसा देश जहां स्कूल जाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि संस्कार सीखना है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक जापानी डिजिटल क्रिएटर का वीडियो धूम मचा रहा है. इस वीडियो को अब तक 1.1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जापान का स्कूल सिस्टम कितना अलग और अनुशासित (disciplined) है.

क्लास 4 तक कोई परीक्षा नहीं...सिर्फ इंसानियत की क्लास (Japan no exams school)

वीडियो में क्रिएटर बताती हैं कि जापान में क्लास 4 तक कोई परीक्षा नहीं होती. बच्चों को इस उम्र में किताबों का नहीं, बल्कि 'रिश्तों और जिम्मेदारी' का सबक सिखाया जाता है. यहां का करिकुलम बच्चों को respect, discipline, teamwork और cleanliness सिखाने पर फोकस करता है.

बच्चे खुद करते हैं स्कूल की सफाई..कोई कर्मचारी नहीं (Japanese students clean school)

सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जापान के स्कूलों में कोई सफाईकर्मी नहीं होता. बच्चे खुद अपने क्लासरूम और टॉयलेट साफ करते हैं. इससे उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि काम छोटा-बड़ा नहीं होता, सफाई हर किसी की जिम्मेदारी है.

हेल्दी लंच और 'Self-Service' कल्चर (Japanese school culture)

यहां स्कूलों में बच्चों को nutritious और fresh खाना दिया जाता है. मगर इसे परोसने के लिए कोई staff नहीं होता. बच्चे खुद ही खाना परोसते हैं और बाद में अपनी जगह भी साफ करते हैं. यह सब teamwork और etiquette का हिस्सा होता है, जिससे हर बच्चा खुद में एक जिम्मेदार नागरिक बनता है.

यूनिफॉर्म Discipline और Unity का प्रतीक (Japan school life)

जापान में यूनिफॉर्म का कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है. सड़कों पर चलते हुए भी बच्चे अपने यूनिफॉर्म में सलीके और शालीनता (politeness) के साथ नजर आते हैं. वह सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक संस्कृति और अनुशासन की पहचान है.

क्यों हैं जापानी बच्चे इतने मैनर्ड और डिसिप्लिन्ड? (Japan school discipline)

क्योंकि उन्हें यह सब सिखाया जाता है बचपन से, किताबों से पहले. यही कारण है कि जापान आज दुनिया में सबसे सभ्य और अनुशासित देशों में गिना जाता है.

