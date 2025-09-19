रोटी, चावल नहीं इंजन ऑयल पीकर पेट भरता है ये शख्स, हर रोज़ 7 से 8 लीटर है खुराक, वजह जान चौंक जाएंगे आप

अरे...बाबा..' इस खबर को पढ़ने के बाद आपके मुंह से भी यही बात निकलेगी. इंसान पेट भरने के लिए साग-सब्जी और बाजार में बिकने वाला जंक-फूड और मांस आदि खाता है. इंसान के पेट भरने का यही एकमात्र जरिया है, लेकिन इस शख्स को देखने के बाद पता चलता है कि शायद यह दूसरे गोले से आया है. क्योंकि इसे खाने के लिए सब्जियों वाले भोजन की नहीं बल्कि इंजन ऑयल की जरूरत होती पड़ती है. यह शख्स गाड़ियों में डलने वाले इंजन ऑयल पर जिंदा है. यह शख्स कर्नाटक का रहने वाला है. इसके इंजन ऑयल पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह शख्स कोई दो चार दिनों से नहीं बल्कि बीते तीन दशक से इंजन ऑयल पी रहा है. फिलहाल. एनडीटीवी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.



इंजन ऑयल पीता है ये शख्स (A Man drinks engine oil)

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की मानें तो, यह शख्स कर्नाटक के शिवमोग्गा का रहने वाला है. इसको लोग ऑयल कुमार के नाम से बुलाते हैं. अगर इसके हर दिन की खुराक की बात करें तो यह दिन में 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल पीकर अपना पेट भरता है. इसी के साथ वह रोजाना चाय भी पीता है. वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग इसे खाना ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसका पेट तो इंजन ऑयल से ही भरेगा. और भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि 33 साल से इंजन ऑयल पी रहा है और इस शख्स को आज तक अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है. ऑयल कुमार को अभी तक कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं हुआ है. इस पर उसका कहना है कि यह सब भगवान अयप्पा की कृपा है.

देखें Video:



ऑयल कुमार से शॉक्ड हुए लोग (Karnataka Man drinks engine oil)

अब ऑयल कुमार की इस करिश्माई जीवन शैली पर लोगों का क्या कहना आइए जानते हैं. इस पर एक शख्स ने लिखा है, 'भाई कौन से ब्रांड का नकली इंजन ऑयल पी रहे हो? दूसरा यूजर लिखता है, 'आरआईपी साइंस, साइंस शॉक्ड, अय्यपा रॉक्ड'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'भाई का सिस्टम इसलिए तेजी से काम कर रहा है'. वहीं, कई यूजर्स ने इसकी आलोचना की है और लोगों में गलत संदेश भेजने के लिए फटकार भी लगाई है. इस पर एक का कहना है, ये किस तरह की बेहूदा हरकत है'. एक और लिखता है, 'दिन में 7 लीटर यानी 2100 रुपये का इंजन ऑयल पीता है यह शख्स, क्या मजाक है'. अब ऑयल कुमार के इस वीडियो पर लोगों के ऐसे ही मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.

(अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

