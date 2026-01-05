40 करोड़ के बजट में फिल्म ने कमाए थे 28 करोड़, लगा फ्लॉप का ठप्पा, ओटीटी पर आते ही बन गई ब्लॉकबस्टर

आदित्य धर की इस धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में चलते हुए एक महीना हो गया है और हर दिन रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म शानदार कमाई कर रही है. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं आदित्य धर की ओटीटी पर बल्ले-बल्ले हो रखी है. क्योंकि उनकी पत्नी यामी गौतम की फिल्म ने ओटीटी पर रिलीज होती ही धमाका कर डाला है. जी हां. हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की फिल्म 'हक' की. 'हक' 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग हो चुकी है.

ओटीटी पर नंबर 1 बनी हक

स्ट्रीमिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में यह फिल्म नंबर-1 पोजीशन पर पहुंच गई है. थिएटर्स में औसत प्रदर्शन के बाद ओटीटी पर यह दर्शकों का दिल जीत रही है.'हक' एक कोर्टरूम ड्रामा है, जो 1985 के मशहूर शाह बानो केस से प्रेरित है. फिल्म में यामी गौतम शाजिया बानो के किरदार में हैं, जो एक साधारण गृहिणी है. उसका पति, एक सफल वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी), उसे तीन तलाक देकर छोड़ देता है. शाजिया अपने अधिकारों और गुजारे भत्ते की लड़ाई के लिए अदालत का सहारा लेती है. यह मुकदमा मुस्लिम पर्सनल लॉ, महिलाओं के अधिकारों और भारतीय संविधान पर बड़ी बहस छेड़ देता है. फिल्म महिलाओं की हिम्मत और न्याय की जंग को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है.

हक की आईएमडीबी रेटिंग

यामी गौतम की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है. उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि दर्शक अंत तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते. इमरान हाशमी ने भी संयमित अभिनय से किरदार को जीवंत बनाया है. IMDb पर फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली है. थिएटर्स में कम कमाई के बावजूद ओटीटी पर यह मस्ट-वॉच बन गई है.