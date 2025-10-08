विज्ञापन
सीना छलनी कर देगा मां के त्याग का ये Video, लोगों का सूखा हलक, कमेंट बॉक्स में आया आंसुओं का सैलाब

मां के त्याग और प्रेम को दर्शाता यह वीडियो हर किसी की आंखें नम कर गया. लोगों ने कमेंट बॉक्स में भावनाओं का सैलाब बहा दिया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने दिलों को झकझोर दिया है.

Mother Sacrifice Emotional Video: मां शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा बोलकर भी हम मां और उसकी भूमिका को अच्छे से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि मां का मतलब ममता और मोह है. वो ममता और मोह जो उसे अपने बच्चों और परिवार से होता है. फिल्मों में देखा होगा कि गरीबी में बच्चों को खिलाने वाली मां खुद भूखी सो जाती है, असल में यह समाज की सच्चाई है, जो हमने और आपने अपने जीवन में जरूर देखी होगी. सवाल यह है कि मां अपने बच्चों और परिवार के लिए इतनी भावुक क्यों होती है, इसका जवाब यह है कि वह अपनी कोख से निकले बच्चों से ना सिर्फ रिश्ते से बल्कि आत्मा से जुड़ी होती है. इसलिए उसमें सुख-दुख और भावुक होने की तीव्रता ज्यादा है. अब इस वीडियो में मां की उस भूमिका पर जोर दिया गया है, जो असल में हमें महसूस होती है.

मां का इमोशनल कर देने वाला वीडियो
@humbolatani नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक मां बस त्याग करना जानती है. वो त्याग जो उसके परिवार और बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है. पिता, भाई और बेटे, बेटी, बहू सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन एक मां को तो बस उसका हंसता खेलता बच्चा ही चाहिए होता है. यह होती है मां, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों के लिए खुदा से भी लड़ जाने वाली मां को दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कहा जाता है. गरीबी हर इंसान से जीत जाती है, लेकिन कभी एक मां के हौसले को नहीं तोड़ पाती है, क्योंकि मां गरीबी से अकेले लड़कर अपने बच्चों का पेट पालकर उसे कामयाब बना देती है.इस वीडियो में भी यही दिखाया गया है.

लोग हो रहे भावुक 

इस वीडियो को देखने के बाद लोग मां की याद में भावुक हो रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनकी मां कामयाब होते नहीं देख पाती है'. दूसरा लिखता है, 'भाई रुला दिया तुमने'. तीसरे ने लिखा है, 'जिनकी मां नहीं होती, दुनिया में वो सबसे गरीब है'. चौथे ने लिखा है, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं'. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट और इमोशनल इमोजी से भर चुका है. इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी मां को याद कर लाइक कर चुके हैं. 

