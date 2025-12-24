विज्ञापन

Video: रूपाली गांगुली की मां ने बेटे विजय के साथ धुरंधर की शरारत पर किया डांस, अनुपमा एक्ट्रेस ने यूं दिया रिएक्शन

हालिया रिलीज धुरंधर को लेकर अलग ही तरह का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है. फिल्म के गानों- डायलॉग्स पर लोग रील बना रहे हैं. चाहे वह अक्षय खन्ना का FA9LA हो, रणवीर सिंह-सारा अर्जुन का गहरा हुआ हो, या आयशा खान-क्रिस्टल डिसूजा का शरारत हो.

Read Time: 2 mins
Share
Video: रूपाली गांगुली की मां ने बेटे विजय के साथ धुरंधर की शरारत पर किया डांस, अनुपमा एक्ट्रेस ने यूं दिया रिएक्शन
रूपाली गांगुली की मां ने बेटे विजय के साथ धुरंधर की शरारत पर किया डांस
नई दिल्ली:

हालिया रिलीज धुरंधर को लेकर अलग ही तरह का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है. फिल्म के गानों- डायलॉग्स पर लोग रील बना रहे हैं. चाहे वह अक्षय खन्ना का FA9LA हो, रणवीर सिंह-सारा अर्जुन का गहरा हुआ हो, या आयशा खान-क्रिस्टल डिसूजा का शरारत हो. सोशल मीडिया रील्स और पोस्ट से भरा हुआ है, जिसमें फैंस डांस स्टेप्स और भी बहुत कुछ रीक्रिएट कर रहे हैं. अब धुरंधर को रूपाली गांगुली की मां और कोरियोग्राफर विजय गांगुली की मां रजनी गांगुली के रूप में एक और फैन मिल गया है, जिन्हें शरारत गाने पर डांस करते देखा गया. गौरतलब है कि विजय ने आदित्य धर के निर्देशन वाली इस फिल्म के लिए इस ट्रैक को कोरियोग्राफ किया था.

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए विजय ने लिखा, "मेरी रॉकस्टार के साथ कुछ शरारत क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए रूपाली ने कमेंट किया, "मम्मी रॉकस्टार." उन्होंने यह भी लिखा, "इस ट्रैक पर सबसे अच्छी डांस रील."  वीडियो तेजी से वायरल हो गया, नेटिज़न्स ने कमेंट सेक्शन को तारीफ और प्रशंसा से भर दिया. एक फैन ने लिखा, "OMG वह OG रॉक स्टार हैं. फिनिश  देखो - स्टेप्स, ट्रांजिशन और एक्सप्रेशन में कमाल." दूसरे ने कहा, "उफ्फ... क्या एनर्जी है, उन्होंने कमाल कर दिया."

अन्य लोगों ने लिखा,  "वाह! अब मुझे समझ आया कि तुम्हें यह कहां से मिला... लव लव लव... आंटी नमस्ते," "सारी प्रेरणा मां से मिलती है." "ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता!" 

धुरंधर के बारे में
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी स्टारर धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसने 19 दिनों में लगभग 589.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाला है, जैसा कि मेकर्स ने पोस्ट-क्रेडिट सीन में बताया है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rupali Ganguly Mother Dance, Rupali Ganguly Mother Dance Video Viral, Rupali Ganguly Mother On Shararat, Dhurandhar, Dhurandhar Songs List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com