भारतीय युवक ने मां को दिखाया Google Office, वायरल हुआ इमोशनल Video, बोला- ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, मां!

भारतीय युवक अभिजय वुय्यूरू ने अपनी मां को गूगल सैन फ्रांसिस्को ऑफिस का टूर कराया. मां-बेटे का यह इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यूजर्स बोले - “हर मां को ऐसा दिन मिले.”

भारतीय युवक ने मां को दिखाया Google का ऑफिस

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और भावनात्मक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाला एक भारतीय युवक अपनी मां को Google के ऑफिस का दौरा कराता नजर आ रहा है. यह वीडियो गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर अभिजय अरोड़ा वुय्यूरू (Abhijay Arora Vuyyuru) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें उनकी मां खुशी-खुशी ऑफिस के हर कोने को देखती और बेटे के साथ समय बिताती दिखती हैं.

ऑफिस टूर से लेकर लंच तक मां-बेटे की खूबसूरत बॉन्डिंग

वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभिजय अपनी मां को गूगल ऑफिस का वाइब्रेंट माहौल दिखाते हैं, जहां वे दोनों साथ में लंच करते हैं, मजेदार जगहों जैसे मसाज चेयर और रंगीन सेटअप का आनंद लेते हैं. मां के चेहरे की खुशी देखकर साफ झलकता है कि यह दिन उनके लिए कितना खास था.

देखें Video:

इमोशनल नोट में जताया मां के प्रति आभार

वीडियो के साथ अभिजय ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा- “मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता. मैंने अपनी मां को अपना ऑफिस दिखाया! मैंने उन्हें गूगल सैन फ्रांसिस्को ले गया.” उन्होंने अपनी मां के त्याग और समर्थन के बारे में लिखा, “उन्होंने मेरे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया. हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया. वह मेरी ताकत और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं.” अभिजय ने बताया, कि उनकी मां हमेशा उनकी पढ़ाई के लिए समर्पित रहीं, यहां तक कि सुबह 4 बजे उठाकर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थीं. 

लोगों ने कहा - ‘हर मां को ऐसा दिन मिले'

यह वीडियो सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है. यूजर्स ने अभिजय की भावनाओं की सराहना करते हुए लिखा कि एक मां के लिए बेटे की सफलता का यह पल सबसे बड़ा तोहफा होता है. कई लोगों ने कहा कि हर बेटे को अपनी उपलब्धियां अपनी मां के साथ जरूर साझा करनी चाहिए.

