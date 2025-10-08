अपनी कमी को बनाया ताकत, बिना अंगूठे के जन्मे इस शख्स ने दिखाई ऐसी क्रिएटिविटी, तालियां बजाते नहीं थक रहे लोग

Chinese Man Born Without Thumbs: बिना अंगूठे के जन्म लेने वाले चीनी व्यक्ति क़ियाओ आलबर्स (Qiao Aalbers) ने अपनी दुर्लभ बीमारी (Rare condition) को क्रिएटिविटी में बदलकर सोशल मीडिया पर खूब शोहरत बटोरी है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 26 वर्षीय क़ियाओ आलबर्स का जन्म केवल आठ उंगलियों के साथ हुआ था, यह बीमारी अक्सर आनुवंशिक कारकों या गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण होती है. अब, बिना अंगूठे के मुश्किल काम करने के उनके वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, क़ियाओ चार महीने के थे जब उन्हें एक डच दंपति ने गोद लिया था. उसके बाद उसका पालन-पोषण नीदरलैंड में हुआ. बचपन में, वह अपनी कमी को लेकर असुरक्षित महसूस करते थे, और उन्हें कई बार अजीब और असंवेदनशील सवालों का सामना करना पड़ता था. लेकिन यूरोप भर में लंबी यात्राओं ने क़ियाओ को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी कमी को अपनाने में मदद की.

क़ियाओ अपनी चार उंगलियों से पानी की बोतलें खोलना, डिंक डालने और चीजों को संभालने जैसे रोज़मर्रा के काम करते हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स ने कई मौके पर उनका मजाक भी बनाया लेकिन कियाओ ने इसे प्रोत्साहन की तरह देखा.

वह सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं (@qiaodi_lucky_8 on Instagram) और एक अंग्रेज़ी शिक्षक के तौर पर काम करते हैं. एक वीडियो में, उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में मैनीक्योर पर 20% की छूट मिलने का ज़िक्र किया. साथ ही दावा किया कि वह हथकड़ी से आसानी से निकल सकते हैं.

वह अपनी इस हालत को एक "तोहफ़ा" मानते हैं और कहते हैं कि अगर उनके अंगूठे "जादुई रूप से प्रकट" भी हो जाएं, तो भी वह उन्हें नहीं चाहेंगे. क़ियाओ ने गर्व से कहा कि वह इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि "अंगूठे ज़रूरी नहीं हैं".

उन्होंने कहा, "अगर मैं कल अंगूठों के साथ उठूं, तो मैं उन्हें नहीं रखूंगा." उन्होंने आगे कहा, "मैंने 26 साल बिना अंगूठों के जीने की आदत डालने में बिताए हैं, मैं अगले 26 साल अंगूठों के साथ जीने की आदत डालने में नहीं बिताऊंगा."

यूजर्स ने बताया मोटिवेशन

एक यूज़र ने लिखा, "मैं एक पेशेवर जादूगर हूं, दुर्भाग्य से मेरे दोनों अंगूठों में चोट लग गई. इसकी वजह से मैं पिछले एक साल से पहले जैसा जादू नहीं कर पा रहा था. लेकिन इस वीडियो ने मुझे याद दिलाया कि कोई न कोई रास्ता ज़रूर होता है और मुझे शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वे अभी भी यहां हैं. इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इसके लिए शुक्रिया," इस बीच, एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, "नहीं भाई, अगर मैं पंखों या पूंछ के साथ उठा तो मैं उन्हें रख लूंगा. अगर मेरे पास एक और हाथ होगा तो मैं उसे भी रख लूंगा."

