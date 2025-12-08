विज्ञापन

सलमान खान के इस कोस्टार को कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे लोग, बूढ़ी मां को गोद में लेकर घुमाता है..बाल संवारता...यूं रखता है खयाल

प्रदीप काबरा एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने के लिए ही जाना जाता है. लेकिन असल जिंदगी में लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार बता रहे हैं.

प्रदीप काबरा को कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे सोशल मीडिया यूजर्स
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्मों में जब आप किसी एक्टर को लगातार विलेन का किरदार या मवाली वाला किरदार निभाते देखते हैं तो उसकी वही इमेज सेट हो जाती है. अक्सर उन एक्टर्स को उसी तरह से देखा जाने लगता है. लेकिन जब आप इंटरव्यूज या टीवी शोज के जरिए एक्टर की असल जिंदगी से रूबरू होते हैं तब पता चलता है कि रियल लाइफ में विलेन इतने भी खूंखार नहीं होते.  ऐसे ही एक विलेन हैं प्रदीप काबरा. प्रदीप काबरा एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने के लिए ही जाना जाता है. प्रदीप वांटेड, बैंग-बैंग, दिलवाले, सूर्यवंशी, सिंबा जैसी फिल्मों में लुच्चे-लफंगे जैसे किरदार निभा चुके हैं. लेकिन असल जिंदगी में उनका किरदार बिल्कुल उल्टा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात का सबूत है.

ऐसा क्या है वीडियो में?

सोशल मीडिया पर प्रदीप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी मां की ऐसी सेवा करते दिख रहे हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है और लोग उन्हें 21वीं सदी का श्रवण कुमार तक कह रहे हैं. खबरों की मानें तो प्रदीप की मां को कुछ वक्त पैरेलाइसिस की शिकार हो गई थीं. उसके बाद से एक्टर अपनी मां का पूरा ध्यान रख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि प्रदीप अपनी बूढ़ी मां को नहला रहे हैं, उन्हें हाथ पकड़कर फिर से चलना सिखा रहे हैं, उनके बाल संवार रहे हैं, उन्हें गोदी में उठाकर लेकर जा रहे हैं. एक्टर का ये वीडियो देखकर हर कोई भावुक नजर आ रहा है और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है. लोगों का कहना है कि आज के जमाने में जब लोग मां-बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, भागती-दौड़ती जिंदगी में उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं ऐसे वक्त में प्रदीप अपनी मां का ऐसा ख्याल रख रहे हैं जो दिल जीतने वाली बात है.

कैसे गुजारा कर रहे हैं प्रदीप?

प्रदीप मां की सेवा करने के साथ-साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे से संभाल रहे हैं. एक्टर ने इस साल कई फिल्मों और सीरीज में काम किया, जैसे Do You Wanna Partner, हीरो कौन, फर्स्ट कॉपी, वेल्लापंती, गेम चेंजर.

