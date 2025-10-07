मां नहीं बन पा रही थी पत्नी, डॉक्टर ने बताई पति की ऐसी बड़ी गलती, सुनकर घूम जाएगा दिमाग, नहीं रुकेगी हंसी

शादी के बाद कई कपल जब कड़ी मशक्कत के बाद भी पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं तो, फिर वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं. सालों तक इलाज कराने के बाद भी कई कपल को दंपति सुख नहीं मिल पाता है और वो ताउम्र बेऔलाद रह जाते हैं. बच्चा ना होने का एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं, इसमें ना सिर्फ महिला बल्कि पुरुष में भी कुछ कमियों की वजह से ऐसा होता है. अब इस केस को जानने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या है? एक कपल सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन पेरेंट्स नहीं बन पा रहा था. जब उसने एक डॉक्टर को दिखाया तो चौंकाने वाली बात सामने आई.



क्यों नहीं हो रहा था बच्चा? (man was having intimacy with the navel )

एक पॉडकास्ट से वायरल वीडियो में एक लेडी डॉक्टर ने इस चौंकाने वाले केस का खुलासा किया है. लेडी डॉक्टर ने बताया कि एक कपल आया और बताया कि बच्चा नहीं हो रहा है. लेडी डॉक्टर ने बताया कि यह केस कोई ज्यादा पुराना नहीं बल्कि 25 साल पुराना है. जब यह महिला डॉक्टर जांच कर करके थक गई तो फिर इसके डॉक्टर पिता आए और सब कुछ चेक किया तो, यह जानने के बाद पहले तो आपका सिर घूम जाएगा और फिर मुंह से एक ही बात निकलेगी, कैसे-कैसे लोग है यहां. डॉक्टर ने बताया कि 'यह पुरुष अपनी पत्नी की नाभि में संभोग कर रहा था और कहा कि बच्चा पेट से आएगा, पेट में छेद है'. अब बताओ क्या किया जाए.

देखें Video:



लोगों का लगा बड़ा धक्का (man was having intimacy with the navel Viral Video)

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स का भी सिर घूम चुका है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह सब झूठ है, कितना भी पुराना जमाना हो, लेकिन इस मामले में कपल कभी गलत नहीं हो सकता'. दूसरा यूजर लिखता है, 'इन सब के लिए भोजपुरी गाने जिम्मेदार हैं'. तीसरे ने लिखा है, 'यह सब क्या देखना पड़ रहा है'. चौथा लिखता है, 'नहीं, मैं नहीं मानता, यह सब बकवास है'. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, 25 साल पहले लोग इतने अज्ञानी भी नहीं थे'. कई यूजर्स ऐसे हैं, जो कमेंट बॉक्स में शॉकिंग इमोजी शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और इसे लोग आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं.

