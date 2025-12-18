विज्ञापन
Bihar News: शोर-शराबा से मना किया तो मौत! बगहा में 60 वर्षीय बुजुर्ग की पिटाई से गई जान

Bagaha Crime News: बिहार के बगहा (पश्चिमी चम्पारण) में शोर-शराबे का विरोध करने पर 60 वर्षीय सुग्रीव साह की पीट-पीटकर हत्या की दी गई. पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी निर्मला कुमारी के निर्देश पर 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. पढ़ें बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट.

Bihar News: शोर-शराबा से मना किया तो मौत! बगहा में 60 वर्षीय बुजुर्ग की पिटाई से गई जान
बगहा में शांति की भारी कीमत: शोर मचाने से रोका तो बुजुर्ग को सरेआम पीट-पीटकर मारा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Bihar News: बिहार के बगहा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रामनगर थाना क्षेत्र के धोकरहा गांव में महज शोर-शराबे का विरोध करने पर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. इलाज के दौरान बेतिया GMCH में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, मृतक सुग्रीव साह (60 वर्ष) ने गांव में नशे की हालत में शोर-शराबा और गाली-गलौज कर रहे कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की थी. मना करने से गुस्साए आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी हालत नाजुक हो गई. उन्हें तत्काल बेतिया जीएमसीएच (GMCH) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

वीडियो वायरल होते ही एक्शन में पुलिस

पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बगहा पुलिस महकमे में खलबली मच गई. एसपी निर्मला कुमारी के कड़े निर्देश पर रामनगर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की. पुलिस ने मामले में नामजद तीनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान प्रकाश राम, सूरज राम और मालती देवी के रूप में हुई है. तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

'मेरे पिता का क्या कसूर था?'

मृतक के पुत्र रिपु साह ने रोते हुए बताया कि उनके पिता ने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नशेड़ियों को टोका था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जान ले लेगा.

