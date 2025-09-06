भारत में रमा इस अफ्रीकी शख्स का दिल, कहा- भारत आने के बाद कभी नहीं हुआ वापस जाने का मन, गिनवाई 10 खूबियां

एक नाइजीरियाई व्यक्ति (Nigerian Man) सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. शख्स ने उन कारणों की एक लिस्ट शेयर की, कि वह भारत में रहने के बाद कभी पश्चिम में वापस क्यों नहीं लौटना चाहता. पास्कल ओलालेये ने 2021 में लागोस विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ दी और उसी साल भारत आ गए. उन्होंने हाल में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका टाइटल था, "भारत में रहने के बाद मैं कभी पश्चिम वापस क्यों नहीं जा रहा हूं", जिसमें उन्होंने विदेश न जाने के 10 कारण बताए. सुरक्षा से लेकर भोजन तक, ओलालेये ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में उनके प्रवास ने उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता का एहसास दिलाया, जहां उन्हें भेदभाव और आलोचना का अनुभव नहीं हुआ.

पास्कल ओलालेये ने अपने वायरल वीडियो में जो 10 बातें बताईं, जो ये हैं:

-मैं यहां चिंता के साथ नहीं उठता, बल्कि वास्तव में शांति महसूस करता हूं.

-मेरे रंग के कारण मुझे किसी खतरे की तरह नहीं देखा जाता.

-जीवन सरल है. कोई दिखावटी संस्कृति नहीं, कोई दिखावा नहीं.

-मैं "टॉक्सिक" कहे जाने के बिना भी मर्दाना हो सकता हूं.

-लोग बेबाक होते हैं, लेकिन यह ईमानदार है, बनावटी अच्छाई नहीं.

-मुझे बार-बार यह याद नहीं दिलाया जाता कि मैं अश्वेत हूं, यह मेरी पूरी पहचान नहीं है.

-मुझे यहां रात में सड़कों पर चलना अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित लगता है.

-किराया सस्ता है. खाना स्वाभाविक है. ज़िंदगी कम तनावपूर्ण है.

-यहां सच्ची आज़ादी का एहसास है, न कि कागज़ों पर बिकने वाली आज़ादी का.

-सबसे ज़रूरी बात, मुझे अपने व्यक्तित्व के लिए सम्मान मिलता है, न कि अपने रूप के लिए.

वायरल वीडियो यहां देखें:

'एक बार जब आप भारतीय हो जाते हैं...'

आखिरी अपडेट तक, वीडियो को 20 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों कमेंट्स आ चुकी थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने भारत के बारे में ओलालेये की भावनाओं की सराहना की. एक यूज़र ने कहा, "हम रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करते...आपका यहां हार्दिक स्वागत है." जबकि दूसरे ने आगे लिखा, "आपको देखकर मुझे अपने देश की और भी ज़्यादा याद आती है, खासकर वहां के खाने की विविधता और ख़ासकर त्योहारों की."

तीसरे ने लिखा, "यह सुनकर बहुत खुशी हुई. मैंने दिल्ली और पुणे में अपने कुछ नाइजीरियाई दोस्तों से डरावनी कहानियां सुनी हैं." एक अन्य ने लिखा, "एक बार भारत चले गए, तो वापस नहीं लौट सकते. भाई, यहां आपका स्वागत है." एक अन्य वीडियो में, ओलालेये ने कहा कि भारत में रहने के दौरान किसी ने उन्हें नाइजीरिया लौटने के लिए नहीं कहा था. हालांकि, पश्चिम में ऐसे बार-बार सुनाई देते हैं.

