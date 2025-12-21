U19 Asia Cup 2025 Final, IND vs PAK : वैभव सूर्यवंशी आज पाकिस्तान के खिलाफ मचाएंगे कोहराम, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

- भारत और पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम 11 साल बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होंगे
- भारत की बल्लेबाजी मजबूत रही है, टीम ने टूर्नामेंट में दो बार 400 से अधिक रन बनाए हैं
- अभिज्ञान कुंडू ने चार मैचों में तीन पारियों में 87.67 की औसत से कुल 263 रन बनाए हैं
India U19 vs Pakistan U19 Final: भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 11 साल बाद फाइनल में खेलेंगे.आखिरी बार भारत अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को 2014 में एशिया कप फाइनल में हराया था जब भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, संजू सैमसन और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी थे. फाइनल तक भारत का सफर हरफनमौला प्रदर्शन पर आधारित रहा है जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर एक मजबूत इकाई बनाई. बल्लेबाजी में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और टीम ने दो बार 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में युवा प्रतिभाओं का उदय हुआ है जिसमें 17 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू शामिल हैं.
अभिज्ञान कुंडू
इस मैच में अभिज्ञान कुंडू पर नजर रहेगी. अभिज्ञान ने अबतक 4 मैच की 3 पारियों में 263.00 की औसत और 151.15 की स्ट्राइक रेट से 263 रन बनाए हैं. उन्होंने मलेशिया के खिलाफ नाबाद 209 बनाए थे. इस मैच में में अभिज्ञान कुंडू पर नजर रहेगी.
वैभव सूर्यवंशी
भारत के युवा दिग्गज वैभव सूर्यवंशी पर इस मैच में खास नजर रहेगी. पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वैभव कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे.
वैभव सूर्यवंशी ने 4 मुकाबलों में 1 शतक की बदौलत 235 रन बना चुके हैं. यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 171 रन ठोक दिए थे. 4 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ हुए ग्रुप मैच में, वैभव सस्ते में आउट हो गए थे, उन्होंने केवल 5 रन बनाए थे. ऐसे में आज वैभव पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलना चाहेंगे.
विहान मल्होत्रा
विहान मल्होत्रा पर भी नजर रहेगी. इस टूर्नामेंट में विहार ने भी शानदार बल्लेबाजी की है. विहान ने 2 अर्धशतक जमाए हैं. उन्होंने 4 मैच में 149 रन बनाए हैं. इस दौरान उनक औसत 49.67 की और स्ट्राइक रेट 114.62 का रहा है.
समीर मिन्हास
पाकिस्तान के समीर मिन्हास का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. समीर मिन्हास ने 4 मैच में 299 रन बनाए हैं और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. मिन्हास ने 103 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने का कमाल किया है. एक शतक और एक अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं.
अब्दुल सुभान
पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है. सुभान ने 11 विकेट लिए हैं. इसके अलावा मोहम्मद सय्याम पर भी नजर रहेगी. पिछले भारत-पाक मैच में सय्याम ने वैभव को आउट किया था. सैय्यद ने अबतक इस टूर्नामेंट में 8 विकेट लिए हैं.
दोनों टीमें:
भारत: आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज.
पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उप-कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेट कीपर), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायन (विकेट कीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं