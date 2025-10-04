इंडियन स्टाइल से हुई Tesla की टेस्टिंग, नारियल, कुमकुम और माला के साथ सड़क पर उतरी, हंसी से लोटपोट हुए लोग

टेक्नॉलजी और ट्रेडिशन का ऐसा मिलन शायद सिर्फ इंडिया में ही मुमकिन है. हैदराबाद के डॉक्टर प्रवीन कोडुरु ने हाल ही में अपनी नई-नवेली टेस्ला मॉडल वाय की डिलीवरी ली और सीधा उसे मंदिर ले जाकर वाहन पूजा करवाई. लाल रंग की चमचमाती टेस्ला को माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और पूरे रस्मो-रिवाज से पूजा हुई. परिवार भी ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे-धजे इस मौके पर मौजूद था. डॉक्टर कोडुरु ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा– “कोई भी गाड़ी, चाहे वो टेस्ला ही क्यों न हो, इंडिया में फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग तब तक नहीं पा सकती जब तक वाहन पूजा न हो जाए.”

इंटरनेट पर मज़ेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें धड़ाधड़ वायरल हो गईं. किसी ने लिखा- “अब तो कार और भी खूबसूरत लग रही है इंडियन एस्थेटिक्स में.” एक यूज़र ने लिखा- “इंडिया में वाहन पूजा ही अल्टीमेट क्रैश टेस्ट सर्टिफिकेशन है.” किसी ने मजाक करते हुए लिखा- “टेस्ला भी निम्बू-मिर्ची के बिना सेफ नहीं है.” तो वहीं एक और ने लिखा- “ये पूजा सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि मालिक की टेंशन फ्री माइंड के लिए होती है.”

No car , including Tesla, can get a five star safety rating in Indian culture, unless a vahan Pooja is done @elonmusk @TeslaClubIN @Tesla_India 😀🙏🏻😛 pic.twitter.com/5TxuGQzcPY — Dr Praveen koduru (@drpraveenkoduru) October 1, 2025

इंडिया में टेस्ला की एंट्री

वैसे आपको बता दें कि टेस्ला ने जुलाई में इंडिया में एंट्री की थी. मॉडल वाय दो वेरिएंट में लॉन्च हुई थी. रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव. कीमतें शुरू होती हैं 59.89 लाख से और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 67.89 लाख (एक्स-शोरूम). चाहें तो फुल सेल्फ-ड्राइविंग पैकेज भी ले सकते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा कीमत है 6 लाख. अब भले ही टेस्ला दुनिया की सबसे स्मार्ट और सेफ गाड़ियों में गिनी जाती हो, लेकिन भारत में रीति-रिवाजों और परंपराओं का अपना महत्व है. टेक्नोलॉजी को अपनी जगह पूरा सम्मान है, लेकिन आस्था की भी अपनी एक खास अहमियत है. और इन दोनों में सामंजस्य बैठाने की क्षमत हम भारतीयों जैसी शायद की किसी और के पास हो. और इसलिए नारियल फोड़ने और कुमकुम लगने के बाद भी गाड़ी सड़क पर आती है.

