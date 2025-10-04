विज्ञापन
इंडियन स्टाइल से हुई Tesla की टेस्टिंग, नारियल, कुमकुम और माला के साथ सड़क पर उतरी, हंसी से लोटपोट हुए लोग

इंटरनेट पर एक अनोखा नजारा वायरल हो रहा है, जहां टेस्ला कार के लिए की गई वाहन पूजा को लोग “अल्टीमेट क्रैश टेस्ट सर्टिफिकेशन” बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने मीम्स और मजाक का तड़का लगा दिया है.

टेक्नॉलजी और ट्रेडिशन का ऐसा मिलन शायद सिर्फ इंडिया में ही मुमकिन है. हैदराबाद के डॉक्टर प्रवीन कोडुरु ने हाल ही में अपनी नई-नवेली टेस्ला मॉडल वाय की डिलीवरी ली और सीधा उसे मंदिर ले जाकर वाहन पूजा करवाई. लाल रंग की चमचमाती टेस्ला को माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और पूरे रस्मो-रिवाज से पूजा हुई. परिवार भी ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे-धजे इस मौके पर मौजूद था. डॉक्टर कोडुरु ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा– “कोई भी गाड़ी, चाहे वो टेस्ला ही क्यों न हो, इंडिया में फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग तब तक नहीं पा सकती जब तक वाहन पूजा न हो जाए.”

इंटरनेट पर मज़ेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें धड़ाधड़ वायरल हो गईं. किसी ने लिखा- “अब तो कार और भी खूबसूरत लग रही है इंडियन एस्थेटिक्स में.” एक यूज़र ने लिखा- “इंडिया में वाहन पूजा ही अल्टीमेट क्रैश टेस्ट सर्टिफिकेशन है.” किसी ने मजाक करते हुए लिखा- “टेस्ला भी निम्बू-मिर्ची के बिना सेफ नहीं है.” तो वहीं एक और ने लिखा- “ये पूजा सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि मालिक की टेंशन फ्री माइंड के लिए होती है.”

इंडिया में टेस्ला की एंट्री

वैसे आपको बता दें कि टेस्ला ने जुलाई में इंडिया में एंट्री की थी. मॉडल वाय दो वेरिएंट में लॉन्च हुई थी. रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव. कीमतें शुरू होती हैं 59.89 लाख से और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 67.89 लाख (एक्स-शोरूम). चाहें तो फुल सेल्फ-ड्राइविंग पैकेज भी ले सकते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा कीमत है 6 लाख. अब भले ही टेस्ला दुनिया की सबसे स्मार्ट और सेफ गाड़ियों में गिनी जाती हो, लेकिन भारत में रीति-रिवाजों और परंपराओं का अपना महत्व है. टेक्नोलॉजी को अपनी जगह पूरा सम्मान है, लेकिन आस्था की भी अपनी एक खास अहमियत है. और इन दोनों में सामंजस्य बैठाने की क्षमत हम भारतीयों जैसी शायद की किसी और के पास हो. और इसलिए नारियल फोड़ने और कुमकुम लगने के बाद भी गाड़ी सड़क पर आती है.

