67 लाख में मिल रही Tesla कार, इंडियन यूजर्स बोले- कार तो बढ़िया है लेकिन, हमारी सड़कों पर तैर पाएगी क्या?

टेस्ला (Tesla) ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित मेकर मैक्सिटी में अपने पहले शोरूम के साथ आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर लिया है. कंपनी दिल्ली में अपना दूसरा आउटलेट खोलने की योजना बना रही है और उसने पूरे भारत में कई नौकरियों के अवसर पहले ही जारी कर दिए हैं. टेस्ला दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में सुपरचार्जर नेटवर्क भी स्थापित कर रही है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, इस शोरूम में मॉडल Y के लॉन्ग-रेंज RWD और AWD, दोनों एडिशन उपलब्ध हैं, जिनकी डिलीवरी अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है. इन इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से निर्मित इकाइयों यानी कंप्टली बिल्ट यूनिट्स (सीबीयू) के रूप में आयात किया जा रहा है. भारत में 70 प्रतिशत तक के उच्च आयात शुल्क के कारण, इनकी कीमतें 59.9 लाख रुपये से 67.9 लाख रुपये के बीच हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने ली चुटकी

टेस्ला के फैंस जहां इसे लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर कई लोग इसे लेकर चुटकी लेते दिखे. इसकी ऊंची कीमतें और भारत की अप्रत्याशित सड़कें, साथ ही यातायात की स्थिति, चुटकुलों, मीम्स और व्यंग्यात्मक पोस्ट का विषय बन गईं.

After one month with Tesla in India:



Reporter: How are you feeling here?



Tesla: pic.twitter.com/o1Pf67Kds4