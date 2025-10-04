5,500 रु में तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का शाही सफर, शख्स ने शेयर किया Video, सुविधाएं देख रह जाएंगे हैरान

कुछ भी कहो, जो मजा रेल के सफर में हैं, वो दुनिया की किसी भी लग्जरी गाड़ी में नहीं है. ट्रेन का सफर लंबा होता है, इसलिए वो यादगार बन जाता है और ताउम्र याद रहता है. अब एक यात्री ने अपने रेल सफर का पूरा नजारा अपने 30 सेकंड की रील में दिखाया है. हां, उसका यह सफर बेहद लग्जरी था, क्योंकि वह मुंबई से दिल्ली लग्जरी तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से अपनी मंजिल पर पहुंचा था. इस नौजवान यात्री ने अपने इस शाही सफर की एक-एक झलक दिखलाई है. साथ ही वीडियो में दिखाया कि उसे 5,500 रुपये के टिकट में खाने-पीने और बाकी सुविधाओं में क्या-क्या मिला. अब ट्रेन के इस शाही सफर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

5,500 में यात्री ने किया ट्रेन का शाही सफर (Man Rs 5,500 First-Class Tejas Rajdhani Journey)

कंटेंट क्रिएटर अक्षय मल्होत्रा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और अपने शाही सफर की पूरी डिटेल दी है. 5,500 के किराए में एक निजी केबिन, साफ चादर, तकिए, एक शीशा, एक अखबार और विभिन्न ऑन-बोर्ड सेवाओं शामिल थीं. वीडियो की शुरुआत में मल्होत्रा का स्वागत आम के जूस से होता है, उसके बाद चाय, नाश्ता और कचौड़ी दी जाती है. जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, उसने रेल में मौजूद शावर की सुविधा का आनंद लिया, जिसमें गीजर, हैंड शावर, तौलिया और जरूरी टॉयलेटरीज मौजूद थीं. खाने की पेशकश बेहद खास थी. मल्होत्रा को सूप और चिली पनीर परोसा गया, उसके बाद पनीर, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद और आइसक्रीम समेत शाही डिनर मिला. अगली सुबह नाश्ते में पोहा, उपमा, कटलेट, केले और चाय शामिल थी.

देखें Video:

लोगों ने कहा हवाई जहाज से जा सकते थे (First-Class Tejas Rajdhani Journey)

पूरी यात्रा के दौरान, मल्होत्रा ने ट्रेन में मिली हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की. उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेन समय पर सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंच गई. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'भारत की सबसे शानदार और सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी सफर, लजीज भोजन के साथ पर्सनल रूम '. इस वीडियो पर अब लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. कई लोगों ने इस ट्रेन में आराम और सर्विस की सराहना की है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने बताया कि इसकी कीमत घरेलू उड़ान के किराए के बराबर है और मजाक में कहा कि यह पैसा हवाई जहाज की ट्रिप पर खर्च किया जा सकता था. मल्होत्रा ने यूजर्स को जवाब देते हुए कहा, "हर कोई कह रहा है, 'हवाई जहाज से जाओ, 2 घंटे में पहुंच जाओगे!' लेकिन मेरा विश्वास करो, अगर आपके पास कुछ समय है, तो कम से कम एक बार इस सफर का मजा लो, यह एक मजेदार और आरामदायक अनुभव है'.

