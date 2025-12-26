लात, घूंसे, चप्‍पल, बाल्‍टी, डंडा... जिसके हाथ में जो आया, उसी से मारा. नवी मुंबई में क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर एक विवादित स्टेटस रखने को लेकर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को पीटने का मामला सामने आया है. बजरंग दल क्रिसमस और वेलेंटाइड-डे जैसे दिनों का विरोध करता आया है. सोशल मीडिया के दौर में ये विरोध ऑनलाइन भी होने लगा है. लेकिन एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को क्रिसमस को लेकर आपत्तिजनक स्‍टेटस लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ा. 20-30 लोगों की भीड़ बजरंग दल के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह की दुकान में घुस आई और उनकी जमकर पिटाई कर दी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्जुन सिंह अपनी मोबाइल शॉप में बैठे हुए हैं. चार लड़के उनकी दुकान में खड़े होकर बातें कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि ये लड़के अपने मोबाइल की कोई समस्‍या उन्‍हें बता रहे हैं. कुछ देर बाद 20 से 30 लोगों की भीड़ दुकान में घुस आई अर्जुन सिंह पर लात, घूंस, चप्‍पल, जूते, बाल्‍टी गमले से हमला करने लगे. एक शख्‍स ने प्‍लास्टिक का ड्रम उठाया और अर्जुन पर दे मारा. जिसके हाथ में जो आया, उसी से अर्जुन पर हमला बोल दिया.

अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन, कहां से उन पर हमला कर रहा है. जमकर पिटाई करने के बाद हमलावर, अर्जुन सिंह को चेतावनी देते हुए नजर आए और फिर चले गए. अर्जुन पर हमले की ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बजरंग दल के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा था- 'अगर मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, तो तुम्हारे शरीर में कीलें ठोक दूंगा.' इस स्टेटस से नाराज होकर ही 20 से 30 लोगों के एक समूह ने अर्जुन सिंह की दुकान में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस मामले में रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है.