एलन मस्क का महारिकॉर्ड: पाकिस्तान ही नहीं 152 देशों की GDP से ज्यादा दौलत टेस्ला CEO के पास

Musk becomes world's first half-trillionaire: टेस्ला के साथ-साथ, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप xAI और रॉकेट कंपनी SpaceX सहित उनके कई अन्य कंपनियों का वैल्यूएशन भी हाल के महीनों में कथित तौर पर बढ़ा है.

एलन मस्क दुनिया के पहले आधे खरबपति बन गए हैं
दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और अमीर हो गए हैं और उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आजतक किसी के नाम नहीं हुआ. एलन मस्क दुनिया के पहले आधे खरबपति बन गए हैं यानी पहली बार किसी का नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर के पार गया है. टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इस साल उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी (टेस्ला) और उसके अन्य बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई है.

फोर्ब्स के अरबपति सूचकांक (बिलिनेयर इंडेक्स) की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क की कुल संपत्ति बुधवार दोपहर को (न्यूयॉर्क समय) $500.1 बिलियन तक पहुंच गई थी. हालांकि खबर लिखे जाने तक यह $499 और $500 बिलियन के बीच में थी. दौलत का यह आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि दुनिया में 153 देशों की GDP $500 बिलियन से कम ही है.

कहां से पैसा कमा रहे मस्क?

एलन मस्क की सबसे खास बात है कि उन्होंने अपना निवेश कई चीजों में एक साथ कर रखा है. बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के साथ-साथ, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप xAI और रॉकेट कंपनी SpaceX सहित उनके कई अन्य कंपनियों का वैल्यूएशन भी हाल के महीनों में कथित तौर पर बढ़ा है.

यह मील का पत्थर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मस्क की स्थिति को और मजबूत करता है. वो वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे हैं.

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे अरबपति की कमाई सबसे अधिक टेस्ला से जुड़ी हुई है, जहां 15 सितंबर तक उनकी 12.4 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी. कंपनी का स्टॉक इस साल अब तक 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है और बुधवार को लगभग 4 प्रतिशत चढ़ गया, जिससे मस्क की संपत्ति में अनुमानित 9.3 बिलियन डॉलर जुड़ गए.

वहीं पिचबुक के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई तक xAI का मूल्यांकन (वैल्यूएशन) $75 बिलियन था. सीएनबीसी ने सितंबर में रिपोर्ट दी थी कि कंपनी धन जुटाने के बाद 200 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर नजर रख रही है, लेकिन मस्क ने कहा कि वह उस समय कोई पूंजी नहीं जुटा रही थी. वहीं ब्लूमबर्ग न्यूज ने जुलाई में रिपोर्ट दी थी कि SpaceX लगभग 400 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले सौदे में पैसे जुटाने और अंदरूनी शेयर बेचने की योजना पर चर्चा कर रहा था.

